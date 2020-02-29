Посівний календар на березень 2020: коли суворо заборонено сіяти

Посівний календар на березень 2020 (ілюстративне фото: pixabay.com)

Посівний календар на березень 2020 зорієнтує по фазам Місяця, коли потрібно висаджувати ті або інші рослини

Місячний посівний календар на березень 2020 підкаже, які дні є сприятливими для посіву розсади овочів, посадки кущів і дерев, коли готувати до весни коренеплоди і цибулинні. Сприятливі і несприятливі для робіт по саду і городу дні - в посівному календарі на Styler.

Зазначимо, що посадка і догляд за рослинами за фазами Місяця в березні 2020 року допоможе прискорити їх всходження, зростання, вплинути на плоди майбутніх рослин. А в деякі дні від робіт варто утриматися, оскільки це може привести до загнивання, порушення росту і навіть загибелі рослин.

Місячний посівний календар на березень 2020

1 березня - на зростаючий Місяць у Тельці потрібно сіяти насіння зелені, помідорів, перцю. Хороший день для роботи по саду - догляду за саджанцями, поливу, розпушуванню ґрунту.

2 березня - зростаючий Місяць у Близнюках (перша чверть). Можна прорідити вже пророслі сходи або зайнятися посадкою бобових, баклажан і баштанних.

3 березня - день зростаючого Місяця в Близнюках відмінно підійде для садових робіт або висадки насіння, які не потребують міцного стебла.

4 березня - Місяць росте в Раку. Цей день ідеально підходить для посіву всіх видів насіння. Це стане запорукою гарного врожаю.

5 березня - зростаючий Місяць у Раку. Можна садити або замочувати насіння томатів, огірків, баклажанів, перцю, кабачків, соняшнику і капусти.

6 березня - зростаючий Місяць у Раку. В цей день рекомендована посадка насіння овочевих культур - томатів, перцю, огірків, баклажанів.

7 березня - Місяць росте у Леві. У цей день краще зайнятися рослинами в саду, удобрити і оглянути кущі.

8 березня - на зростаючий Місяць у Леві варто приділити час робіт у теплиці, а також підготувати до посадки цибулини.

9 березня - Повня. Місяць у Діві. Робити в саду і городі нічого не можна.

10 березня - на убуваючий Місяць у Діві рекомендують садити однорічників, а також декоративні і в'юнкі рослини.

11 березня - убуваючий Місяць у Терезах. Варто зайнятися посадкою цибулинних і бульбових квітів, можна висадити троянди.

12 березня - убуваючий Місяць у Терезах. Хороший день для посадки картоплі, або висадки насіння моркви, селери, буряка і цибулі.

13 березня - убуваючий Місяць у Скорпіоні. Всі рослини, які будуть посаджені в цей період, будуть сильними, витривалими, стійкими до хвороб і порадують хорошим урожаєм.

14 березня - убуваючий Місяць у Скорпіоні. Варто зайнятися посадкою насіння і коренеплодів.

15 березня - убуваючий Місяць у Стрільці. Обробіть і удобріть ґрунт. Попрацюйте з плодовими та чагарниками. Садити і сіяти в цей день не рекомендується.

16 березня - убуваючий Місяць у Стрільці (третя чверть). Рекомендується садити цибулю і часник, а також горох, квасолю і скороспілу зелень. Можна приділити час декоративно-квітучим.

17 березня - убуваючий Місяць у Козерогу. Посадка картоплі і коренеплодів. Удобрення ґрунту.

18 березня - убуваючий Місяць у Козерогу. Посадка картоплі і коренеплодів, а також посів овочевих культур - моркви, буряка, ріпи.

19 березня - убуваючий Місяць у Водолії. Не дуже сприятливий день для посадки. У цей день краще приділити час кімнатним рослинам.

20 березня - убуваючий Місяць у Водолії. Варто видалити час догляду за рослинами в саду, видалення поганих гілок, підгодівлі і обробці.

21 березня - убуваючий Місяць у Водолії. Розпушування ґрунту, внесення добрив, підживлення рослин, мульчування.

22 березня - убуваючий Місяць у Рибах. Посадка овочів - помідорів, огірків, перцю, салату, брюссельської капусти і пряних трав.

23 березня - убуваючий Місяць у Рибах. Можна сіяти практично всі овочеві культури.

24 березня - Молодик. Місяць в Овні. Роботами в саду і городі займатися не можна.

25 березня - зростаючий Місяць у Овні. Проріджування сходів, розпушування ґрунту. Догляд за садом і теплицею.

26 березня - зростаючий Місяць у Овні. Догляд за кімнатними рослинами чи можна зайнятися роботами з ґрунтом: підгодівлею рослин, внесенням добрив.

27 березня - зростаючий Місяць у Тельці. Висадка насіння овочів, особливо томатів і капусти. Полив рослин.

28 березня - зростаючий Місяць у Тельці. Посів насіння пряних трав, а також картоплі. Внесення добрив та догляд за культурами пророслими.

29 березня - зростаючий Місяць у Близнюках. Посадка бобових і баштанних культур.

30 березня - зростаючий Місяць у Близнюках. Висадка полуниці і суниці, а також цибулинних квітів і бульбових жоржин.

31 березня - зростаючий Місяць у Близнюках. Догляд за садом. Посадка цибулин квітів та декоративних квітів, посадка насіння гороху і огірків.

Сприятливі дні для посіву в березні:

краще сіяти огірки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 31 березня;

для помідорів ідеальними днями будуть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30, 31 число;

картоплю можна буде садити 11, 13, 14, 17, 18, 28 березня;

баклажани дадуть урожай, якщо їх посіяти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23;

перець буде соковитим і м'ясистим, якщо посіяти його 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23 числа;

капуста дасть багатий урожай після посадки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23;

для зелені ідеальні дні - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 22 березня;

цибуля і часник садіть 13, 14, 16, 23, 30, 31;

морква буде соковитою, якщо посіяти її 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 числа;

для редиски підійдуть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23 березня;

цибулинні квіти - 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16;

однорічні та багаторічні квіти - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 березня

Несприятливі дні для посіву в березні

Сіяти, садити овочі, ягоди, кущі або плодові дерева категорично не можна в день повні 9, березня, не рекомендується це робити також 15, 19 та 24 числа.