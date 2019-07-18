Вигорів весь салон: у Києві на ходу загорілась маршрутка (фото, відео)

Сьогодні, 18 липня, в Києві загорілася маршрутка на Броварському проспекті біля станції метро "Лісова". Інцидент стався близько 8:45 в автобусі, що курсує за маршрутом Київ-Бровари. Про це повідомляє Інформатор.

Водій маршрутки розповів, що після того, як він висадив всіх пасажирів з салону на кінцевій зупинці, він поїхав на розворот. У цей момент сталося загоряння, і він відчув запах диму.

Маршрутка загорілася на ходу в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Чоловік відразу ж викликав пожежників, які до 9:07 повністю ліквідували загорання. В інцидент,і на щастя, ніхто не постраждав, але салон маршрутки вигорів повністю.

Маршрутка загорілася на ходу в Києві (фото: kiev.informator.ua)

На місце події приїхали бригади ДСНС, медики та правоохоронні органи. Причини займання встановлюються.

Маршрутка загорілася на ходу в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що в Запоріжжі дотла згоріла маршрутка. Інцидент стався в районі Центрального ринку міста близько 7:20. Про потерпілих нічого відомо не було.

Раніше повідомлялося про те, що в Харкові на ходу загорілася маршрутка, яка була набита людьми. Пригода сталася на житловий вулиці біля приватних будинків.

Ми також писали про те, що пасажирам довелося самотужки гасити поїзд, який загорівся у Львівській області. Люди носили воду відрами з ставка.