Тягали воду відрами з ставка: пасажирам довелося самотужки гасити поїзд (відео)

У Львівській області загорівся пасажирський поїзд (Колаж РБК-Україна)

Пасажири поїзда не розгубилися і почали активно гасити пожежу самостійно

У Львівській області загорівся поїзд і пасажирам до приїзду рятувальників довелося гасити його самостійно. Про це розповів один з пасажирів, Олександр Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

Пожежа сталася на відрізку Ходорів-Львів, біля станції Підмонастирь. Спочатку загорівся локомотив і поїзд зупинився. Вогнегасники загасити пожежу не допомогли і чоловіки взяли відра і почали бігати до найближчого ставка, набирати воду, щоб загасити вогонь.

Через 10 хвилин їм на допомогу прибула пожежна бригада і швидка допомога з села Бібрка і тоді спільними зусиллями пожежу було локалізовано та погашено.

Під Львовом загорівся пасажирський поїзд (фото: facebook.com/o.m.kyrylenko)

Для пасажирів пригнали інший локомотив, який доставив їх до Львова. Однак потяг прибув з істотною затримкою.

"Поїзд загорівся перед зупинкою "Підмонастирь". Вогнегасники не допомогли, тому ми дотяглися до найближчого ставка, щоб можна було набирати воду та гасити пожежу відрами. Чоловіки повиходили з вагонів, збіглися місцеві з відрами, всі встали в кілька рядів і спільними зусиллями намагалися погасити пожежу. Але дим не припиняв валити, а вогонь показував з вікон язики", - написав Олександр Кириленко і додав, що хотів приїхати у Львів раніше, але в результаті приїхав із запізненням на півтори години.

Скріншот поста (facebook.com/o.m.kyrylenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.

А також розповідали про те, що у Дніпрі в черговий раз загорілася електричка.