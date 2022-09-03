У Маріуполі поблизу "Азовсталі" показали знищені росіянами будинки: фото руйнувань

У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові перетворили місто на руїни. Зокрема, поблизу заводу "Азовсталь" від будинків практично нічого не залишилося.

"Маріупольське реаліті... Це 6-а ділянка біля "Азовсталі". "Руський світ" - це коли розстрілюють міста, вбивають людей на території іншої країни під гаслом "визволення". Таке воно зло", - йдеться у повідомленні.

На знімках можна побачити наслідки обстрілу житлового масиву "Заводоуправління" (6-а ділянка). Саме там неподалік "Азовсталі" знаходились будинки мирних мешканців.

У мерії зазначили, що саме так виглядає обличчя "русского міра".

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі доставлена на швидкій жінка всю ніч просиділа на лавці під відділенням лікарні.

Також ми писали, що над Маріуполем місцеві жителі розгорнули український прапор.