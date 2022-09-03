В Мариуполе вблизи "Азовстали" показали уничтоженные россиянами дома: фото разрушений

Во временно оккупированном Мариуполе российские военные превратили город в руины. В частности, вблизи завода "Азовсталь" от домов практически ничего не осталось.

"Мариупольское реалити... Это 6-й участок возле "Азовстали". "Русский мир" - это когда расстреливают города, убивают людей на территории другой страны под лозунгом "освобождения". Такое оно зло", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов большинство домов превратились в груды кирпичей.

На снимках можно увидеть последствия обстрела жилого массива "Заводоуправление" (6-й участок). Именно там неподалеку "Азовстали" находились дома мирных жителей.

В мэрии отметили, что именно так выглядит лицо "русского мира".

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе доставлена на скорой женщина всю ночь просидела на скамейке под отделением больницы.

Также мы писали, что над Мариуполем местные жители развернули украинский флаг.