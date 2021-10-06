ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Під Полтавою знайшли унікальні прикраси часів скіфів: як вони виглядають

Новость на русском →
Полтавська область, Середа 06 жовтня 2021 18:55
Під Полтавою знайшли унікальні прикраси часів скіфів: як вони виглядають У Полтавській області знайшли унікальні підвіски часів скіфів (фото: facebook.com/bilskgelon)
Автор: Тетяна Самарук

Під селищем Котельва Полтавської області археологи розкопали унікальні амфороподібні підвіски. Зокрема, вони дивом уціліли, попри те, що зроблені зі скла.

Про це повідомив у Facebook історико-культурний заповідник "Більськ".

Так, прикраси були виявлені під час археологічних досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі. Такі підвіски виявили вперше.

Під Полтавою знайшли унікальні прикраси часів скіфів: як вони виглядаютьПід Полтавою знайшли унікальні прикраси часів скіфів: як вони виглядаютьПід Полтавою знайшли унікальні прикраси часів скіфів: як вони виглядаютьУ Полтавській області знайшли унікальні підвіски часів скіфів (фото: facebook.com/bilskgelon)

Як "Укрінформу" розповів керівник експедиції, старший науковий співробітник Інституту археології НАНУ Денис Гречко, ці намистини вироблені приблизно в IV столітті до нашої ери.

Окрім того, дані щодо знахідки з’являться лише після детального її вивчення науковцями. Через деякий час артефакти стануть частиною експозиції Музею Більського городища.

Більське городище VIII-III століття до нашої ери є унікальним археологічним об’єктом культурної спадщини України. Пам’ятка визнана вченими найбільш укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку.

Раніше ми повідомляли, що у Польщі виявили унікальний документ часів гетьмана Петра Дорошенка.

Також ми писали, що під Києвом археологи виявили унікальну знахідку.

Читайте РБК-Україна в Google News
археологи
LITE
Свято 6 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 6 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати