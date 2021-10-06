Під Полтавою знайшли унікальні прикраси часів скіфів: як вони виглядають
Під селищем Котельва Полтавської області археологи розкопали унікальні амфороподібні підвіски. Зокрема, вони дивом уціліли, попри те, що зроблені зі скла.
Про це повідомив у Facebook історико-культурний заповідник "Більськ".
Так, прикраси були виявлені під час археологічних досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі. Такі підвіски виявили вперше.
У Полтавській області знайшли унікальні підвіски часів скіфів (фото: facebook.com/bilskgelon)
Як "Укрінформу" розповів керівник експедиції, старший науковий співробітник Інституту археології НАНУ Денис Гречко, ці намистини вироблені приблизно в IV столітті до нашої ери.
Окрім того, дані щодо знахідки з’являться лише після детального її вивчення науковцями. Через деякий час артефакти стануть частиною експозиції Музею Більського городища.
Більське городище VIII-III століття до нашої ери є унікальним археологічним об’єктом культурної спадщини України. Пам’ятка визнана вченими найбільш укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку.
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