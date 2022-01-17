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З'явилися вражаючі фото обледенілого берега Кирилівки

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Кирилівка, Понеділок 17 січня 2022 19:21
З'явилися вражаючі фото обледенілого берега Кирилівки Фото: з'явилися знімки обледенілого берега Кирилівки (facebook.com/sergey.shubin.167)
Автор: Роман Мирончук

У мережі опублікували чудові фотографії популярного в українців курорту в Запорізькій області Кирилівки. На знімках видно обмерзлий берег Азовського моря.

Зимові фотографії, які просто зачаровують, опублікував Сергій Шубін на своїй сторінці в Facebook.

З'явилися вражаючі фото обледенілого берега Кирилівки

Кирилівка (фото: facebook.com/sergey.shubin.167)

"Море, камені, піна, лід. Кирилівка в січні", - підписав він свої знімки.

З'явилися вражаючі фото обледенілого берега Кирилівки

Кирилівка (фото: facebook.com/sergey.shubin.167)

На фото видно обмерзлі камені, які виглядають просто приголомшливо. Зазначимо, що кілька днів тому в Кирилівці море було неспокійним.

З'явилися вражаючі фото обледенілого берега Кирилівки

Кирилівка (фото: facebook.com/sergey.shubin.167)

Мінусові температури зробили свою справу і камені вкрилися льодом. Вражаючу картину створила сама природа. Користувачі мережі в захваті від цих фотографій.

З'явилися вражаючі фото обледенілого берега Кирилівки

Кирилівка (фото: facebook.com/sergey.shubin.167)

Зазначимо, що селище міського типу Кирилівка знаходиться в Мелітопольському районі на північно-західному узбережжі Азовського моря. До складу селища входить дві піщані коси - коса Пересип і Федотова коса.

Нагадаємо, восени в Кирилівці море стало кольору какао через сильний шторм, який підняв пісок з дна. При цьому лінія прибою була покрита білосніжними пластівцями піни.

Ми також писали про те, що красу засніжених Карпат у променях сонця показали на казкових фото. Приголомшлива панорама була зроблена на відомій горі Піп Іван. Знімками поділився гірський рятувальник Василь Фіцак.

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Запорожская область Кирилловка
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