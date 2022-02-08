У Києві на смітник викинули статую Діви Марії (фото)

У Києві місцевий житель побачив біля контейнерів для збору сміття дві великі статуї в людський зріст. При цьому одна з них сильно нагадує Діву Марію.

Статуї помітив і сфотографував під час пробіжки по Дарницькому району депутат Київради Григорій Маленко. Він опублікував фото на своїй сторінці в Facebook .

На одній статуї зображена жінка, яка тримає на руках дитину, а на другій - чоловік з книгою. Знімок був зроблений біля станції метро "Бориспільська".

У Києві викинули статую Діви Марії (фото: facebook.com/gregorymalenko)

"Прийшла ера Водолія - релігія тепер на задвірках світу", - прокоментував фото один з користувачів мережі.