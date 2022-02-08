У Києві на смітник викинули статую Діви Марії (фото)
У Києві місцевий житель побачив біля контейнерів для збору сміття дві великі статуї в людський зріст. При цьому одна з них сильно нагадує Діву Марію.
Статуї помітив і сфотографував під час пробіжки по Дарницькому району депутат Київради Григорій Маленко. Він опублікував фото на своїй сторінці в Facebook.
На одній статуї зображена жінка, яка тримає на руках дитину, а на другій - чоловік з книгою. Знімок був зроблений біля станції метро "Бориспільська".
У Києві викинули статую Діви Марії (фото: facebook.com/gregorymalenko)
"Прийшла ера Водолія - релігія тепер на задвірках світу", - прокоментував фото один з користувачів мережі.
Нагадаємо, у Києві вандали познущалися над скульптурою Архистратига Михаїла, яка встановлена в парку "Володимирська гірка". Хулігани відламали меч.
Міні-скульптура - продовження інклюзивного туристичного маршруту. Для людей з порушенням зору написи на пам'ятнику продублювали українським та англійським шрифтом Брайля.
Ми також писали про те, що в Первомайську Миколаївської області вандали пошкодили і осквернили написами меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО в центрі міста. Правоохоронці розшукують хуліганів.
Меморіал знаходиться біля зупинки громадського транспорту на вулиці Грушевського.