Ось так виглядає новий поїзд Укрзалізниці всередині: з'явилося перше відео

Як виглядає поїзд всередині

Цей потяг складається з німецьких вагонів габариту RIC (моделі 14328), які насправді повинні їздити на міжнародних сполученнях.

У кожному купе - три ліжка (в поїзді Київ-Одеса одне з них зафіксоване посередині, таким чином в купе можна їхати лише вдвох), рукомийник зі змішувачем, розетка 220 В, вішалка для одягу, мультимедійна система, панель індикації. Є навіть двірне вічко, через яке можна глянути, що відбувається у коридорі. Також у вагоні присутній душовий шланг, який розташовується у туалеті збоку неробочого тамбура.

Ці вагони виготовлені у 1980-1990-х роках.

Зауважимо, що у складі потягу є два вагони моделі 61-7034, випущені на Крюківському вагонобудівному заводі (вони схожі з німецькими). У них наявна у тому числі повноцінна душова кабіна.

Купе вагону моделі 61-7034 (фото: kvsz.com)

"Як на мене, то цілком непогана альтернатива іншим поїздам, особливо, у період пікових перевезень. Такі саме вагони, розраховані на три особи у купе, їздять в країнах ЄС, тож в українців є можливість відчути особливості закордонних залізниць", - прокоментував Васильєв свою поїздку.

З "мінусів" потягу можна назвати те, що його не можна подавати до високих перонів. Адже, враховуючи менший габарит кузова, між платформою і самим вагоном виникає у такому випадку дуже великий проміжок.



Додамо, що поїзд №287 їздитиме через день по непарних числах до кінця літа: з Києва він відправляється о 00:55, а назад з Одеси - о 13:33. При цьому, 21 серпня 2021 року поїзд не курсуватиме "з технічних причин".

Поїздка зі столиці до Одеси триває трохи більше дев'яти з половиною годин.