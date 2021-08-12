Під Одесою атакували потяг Укрзалізниці: заблокували колії шинами і побили вікна

Під Одесою невідомі влаштували напад на приміський поїзд № 6505 сполученням Знам'янка - Т. Шевченка. Зловмисники заблокували рух електрички та розбили скло у дверях одного з вагонів.

Про це передали в прес-центрі регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Повідомляється, що інцидент стався 10 серпня вдень на перегоні Фундукліївка – Цибулеве.

Нападники поклали гумові шини та камені на залізничні колії, таким чином змусивши поїзд зупинитися. Після цього вандали пошкодили двері другого з хвоста вагона.

На щастя, в результаті НП ніхто з пасажирів не постраждав.

На місце події викликали поліцейських, але зловмисники на той час встигли втекти.

В одеській філії Укрзалізниці зазначають, що "окрім збитків, котрі несе залізниця, страждають в першу чергу пасажири, адже пошкоджені вагони знімаються з руху для відновлення, що скорочує склад поїздів".

Також в УЗ висловили стурбованість подібними інцидентами, які завдають "значної матеріальної шкоди", утворюють вкрай небезпечні умови роботи залізничного транспорту і загрожують ймовірністю виникнення аварійних ситуацій, що може призвести навіть до людських жертв.

Під Одесою невідомі напали на приміський поїзд (фото: trassae95.com)