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Укрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядає

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Київ, Середа 11 серпня 2021 18:20
Укрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядає УЗ запустить новий потяг (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Укрзалізниця зовсім скоро запустить унікальні поїзди у рамках проєкту ГогольTRAIN. Як кажуть митці, які яскраво оформляють вагони, це буде "найпомітніший потяг на УЗ".

Як виглядає цей арт-потяг, куди на ньому можна буде поїхати і скільки коштують квитки - читайте далі у нашому матеріалі.

Як виглядає потяг ГогольTRAIN

ГогольTRAIN запустять на честь 30-річчя Незалежності. Він курсуватиме до шести ключових культурних подій України. Пасажири у таких яскравих вагонах зможуть добратися на:

  • Одеський міжнародний кінофестиваль (13.08.21 Київ-Одеса / 21.08.21 Одеса-Київ)
  • Respublica Fest (27.08.21 Київ-Кам'янець-Подільський / 29.08.21 Кам'янець-Подільський-Київ)
  • Dream ГОГОЛЬFest (03.09.21 Київ-Херсон / 05.09.21 Херсон-Київ)
  • Parade Fest (10.09.21 Київ-Харків / 12.09.21 Харків-Київ)
  • Львівський книжковий форум (17.09.21 Київ-Львів / 20.09.21 Львів-Київ)
  • DniPRO ГОГОЛЬFest (01.10.21 Київ-Дніпро / 03.10.21 Дніпро-Київ)

Укрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядаєУкрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядаєУкрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядаєУкрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядаєУкрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядає

Ось так виглядають вагони ГогольTRAIN (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Перший рейс стартує вже у п'ятницю, 13 серпня, за напрямком - на ОМКФ. Митці роблять його особливим - із присвятою Олександру Ройтбурду, який нещодавно помер, віддаючи йому шану в такий унікальний спосіб. Буде цілий вагон, присвячений одеському художнику.

Під час поїздки у тривагонному поїзді пасажирів також чекають іммерсивні перфоманси, музичні та освітні події тощо.

Укрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядаєУкрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядаєУкрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядаєУкрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядаєУкрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядає

УЗ запустить новий потяг (фото: facebook.com/gogolfest.org)

Скільки коштують квитки

Ціни на квитки варіюються.

Наприклад, ви можете придбати до Одеси квиток "туди-назад" за 600 грн, який дасть також 25% знижку на квиток на кінофестиваль.

Квиток у один бік коштує 300 грн (не дає знижку на кінофестиваль).

Придбати квитки на ГогольTRAIN можна на сайті фестивалю GOGOLFest. Можна також обрати клас вагону - купе/плацкарт/СВ.

При цьому слід пам'ятати, що:

  • обрати місце ви зможете під час посадки на потяг
  • постіль включена у вартість квитка
  • кількість квитків обмежена

Укрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядаєУкрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядаєУкрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядає

Ось так виглядають вагони ГогольTRAIN (фото:facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

Додамо, що ГогольTRAIN - це перший в Європі арт-потяг. Сенс його в тому, що він об'єднує людей.

"Це хімічна реакція, яка постійно вирує і ти ніколи точно не знаєш, що з неї виросте, що утвориться... Цього ніколи не було, і це абсолютно унікальний досвід зустрічі однодумців та подорож крізь Україну, аби увібрати повітря творчості, любові, взаємоповаги", - коментує відомий режисер Влад Троїцький.

Раніше Укрзалізницю "рознесли" за ситуацію з "іноземним" поїздом на вокзалі.

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