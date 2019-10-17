Стало відомо, у скільки українцям обійшлася поїздка Зеленського в США

Володимир Зеленський разом з делегацією пробув в США з 23 по 26 вересня
Володимир Зеленський з українською делегацією відвідав Сполучені Штати в кінці вересня. Тепер же стало відомо, у скільки бюджету України обійшлася поїздка.
Про те, скільки було витрачено на чотириденне перебування президента України до США, пишуть Українські новини.
Так, під час офіційного візиту з 23 по 26 вересня президентом і делегацією було витрачено 7,3 мільйона гривень. При цьому половина суми пішла на авіаперевезення.
Варто відзначити, що в команду президента і першої леді увійшло 22 людини. А сума розрахована за курсом НБУ на 23 вересня. Точна сума - 7 мільйонів 340 тисяч гривень.
На що делегація Зеленського в США витратила більше семи мільйонів:
Під час візиту президент і перша леді зупинялися в п'ятизірковому готелі Park Hyatt у Нью-Йорку, неподалік від Центрального парку і Таймс-сквер.
Скільки коштувала поїздка Зеленського в США (фото: ukranews.com)