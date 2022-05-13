Як виїхати з України студентам під час воєнного стану: які потрібні документи

Студенти призовного віку, які проходять навчання до закладів освіти за межами України під час воєнного стану можуть виїжджати за кордон для продовження навчання.
Які потрібні документи для виїзду студентів, розповіли у Державній прикордонній службі України.
Варто зазначити, що до призову на військову службу під час мобілізації під час воєнного стану не підлягають здобувачі професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі освіти.
Студентам необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем прописки (або обліку) та отримати:
Важливо! Всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки працюють на підконтрольних Україні територіях.
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