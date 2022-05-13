Как выехать из Украины студентам во время военного положения: какие нужны документы

Студенты призывного возраста, которые проходят обучение в заведения образования за пределами Украины во время военного положения могут выезжать за границу для продолжения обучения.
Какие нужны документы для выезда студентов, рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
Стоит отметить, что к призыву на военную службу во время мобилизации во время военного положения не подлежат получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающие на дневной или дуальной форме образования.
Студентам необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки (или учета) и получить:
Важно! Все территориальные центры комплектования и социальной поддержки работают на подконтрольных Украине территориях.
Напомним, ранее мы о том, что такое бронь работников во время военного положения и кто имеет на нее право.
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