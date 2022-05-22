Що покласти в лунку з помідорами, щоб збирати урожай до самих холодів

Правильна посадка і добриво помідорів - основа майбутнього врожаю. Якщо хочете, щоб томати мали сильні стебла і плодоносили до самих холодів, обов'язково підгодуйте розсаду.

Читайте нижче в нашому матеріалі Styler про найкраще добриво для помідорів.

У лунку з томатами слід покласти такі засоби, як шкаралупа, цибулиння, залишки риби, кропива та інші.

Шкаралупа

Це чудове джерело кальцію, здатне поліпшити розвиток помідорів. Перед тим як додати це джерело кальцію, шкаралупу слід висушити і подрібнити практично до стану борошна. В одну лунку досить покласти 2 чайної ложки подрібненої шкаралупи.

Яєчна шкаралупа не тільки насичує ґрунт кальцієм, але і служить хорошим захистом від капустянки.

Кропива

Кропива - це якісне і безкоштовне джерело важливого азоту. У лунку потрібно відправити кілька листочків рослини. Опинившись в лунці під шаром землі, рослина починає швидко розкладатися і насичувати ґрунт корисними речовинами.

Назбирайте свіжої кропиви і додайте в кожну лунку по 5-6 невеликих листочків цієї рослини. Потім присипте їх шаром землі і висадіть зверху сіянці томатів.

Зола

Деревна зола - джерело калію та інших корисних речовин. У лунку перед самою посадкою потрібно всипати суху золу (досить однієї жмені) і змішати її з ґрунтом.

Додають золу не тільки окремо, але і в комплексі з іншими речовинами: з курячим послідом і перепрілим гноєм, з суперфосфатом, яєчною шкаралупою, цибулевим лушпинням і т. д.

Дріжджовий хліб

Підійде будь дріжджовий хліб, заздалегідь зібраний і висушений. Під час посадки томатів додайте в кожну лунку трохи хліба, яєчну шкаралупу і жменю перепрілого гною.

Попередньо замочувати хліб у воді не потрібно, адже в политій лунці від вологи він і так розмокне. Потім висадіть в підготовлені таким чином лунки розсаду.

Цибулиння

Цибулиння містить багато біологічно активних речовин, різні органічні і мінеральні сполуки, солі таких елементів, як: калій, залізо, кальцій і корисні кислоти. Природне розкладання цибулиння в землі допомагає помідорам отримувати своєчасну, багату і натуральну підгодівлю.

Крім того вона є натуральним антисептиком. Завдяки цьому лушпиння допомагає захистити помідори від хвороб і деяких шкідників.

Залишки риби

Досить дивний, але при цьому поширений рецепт підгодівлі томатів при висадці на постійне місце - риба. Підійде дрібна риба, яку зазвичай після улову згодовують котам, або ті залишки, які ви не використовуєте в їжу: голови, хвости, тельбухи.

Покладіть в лунку невелику кількість рибних відходів, закрийте все це шаром землі (можна присипати невеликою кількістю торфу), полийте і висадіть помідори. Риба багата фосфором, який так необхідний розсаді в цей період.