Посівний календар на червень 2022: що встигнути посіяти, і коли не можна виходити на город
Місячний посівний календар допомагає багатьом садівникам і городникам зорієнтуватися в тому, коли і що садити і сіяти. Деякі дні краще підходять для певних рослин, а в певні дати на ділянку краще навіть не виходити.
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Червень для багатьох культур є останнім або крайнім місяцем посіву. Переважно це теплолюбні рослини, такі як баклажани або помідори. Але і деякі травневі культури можна посадити в червні, якщо не встигли. Тим більше, що весна цього року досить холодна.
Важливі правила посівного календаря
Не можна займатися посівом в повний місяць (14 червня) і молодик (29 червня).
На зростаючий місяць (з 1 по 13 червня і 30 червня) садять рослини з корисною надземною частиною.
На спадаючий (з 15 по 28 червня) - коренеплоди, цибулинні.
Таким чином хороші і погані дні для робіт в саду і городі будуть виглядати так:
Найсприятливіші дні: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30.
Нейтральні дні: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27.
Несприятливі дні для посіву і посадки рослин: 14, 29.
Вдалі дні для посадки тих чи інших культур
Овочі
- Зелень: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- Капуста: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- Огірки: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- Перець і баклажани: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- Помідори: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- Лук: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25
- Часник: 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25
Квіти
- Цибулинні квіти і бульби: 9-13, 15-16, 19-20, 24-25
- Однорічники: 1-3, 6-12, 19-20
- Багаторічники (в тому числі дворічні): 1-3, 9-12, 15-16, 19-20, 24-25
Саджанці
- Виноград: 1-3, 11-12, 19-20, 24-25
- Смородина: 1-3, 9-12, 15-16, 19-20, 24-25
- Полуниця / суниця: 1-3, 11-12, 15-16, 19-20, 24-25
- Малина/ожина: 1-3, 9-12, 19-20, 24-25
- Агрус: 1-3, 9-12, 15-16, 19-20, 24-25
- Плодові дерева: 9-13, 15-16, 19-20, 24-25
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