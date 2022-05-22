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Посівний календар на червень 2022: що встигнути посіяти, і коли не можна виходити на город

Новость на русском →
Неділя 22 травня 2022 08:15
Посівний календар на червень 2022: що встигнути посіяти, і коли не можна виходити на город Фото: посівний календар на червень 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Місячний посівний календар допомагає багатьом садівникам і городникам зорієнтуватися в тому, коли і що садити і сіяти. Деякі дні краще підходять для певних рослин, а в певні дати на ділянку краще навіть не виходити.

Читайте нижче в матеріалі Styler поради тим, хто любить працювати на землі.

Червень для багатьох культур є останнім або крайнім місяцем посіву. Переважно це теплолюбні рослини, такі як баклажани або помідори. Але і деякі травневі культури можна посадити в червні, якщо не встигли. Тим більше, що весна цього року досить холодна.

Важливі правила посівного календаря

Не можна займатися посівом в повний місяць (14 червня) і молодик (29 червня).

На зростаючий місяць (з 1 по 13 червня і 30 червня) садять рослини з корисною надземною частиною.

На спадаючий (з 15 по 28 червня) - коренеплоди, цибулинні.

Таким чином хороші і погані дні для робіт в саду і городі будуть виглядати так:

Найсприятливіші дні: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30.

Нейтральні дні: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27.

Несприятливі дні для посіву і посадки рослин: 14, 29.

Вдалі дні для посадки тих чи інших культур

Овочі

  • Зелень: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • Капуста: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • Огірки: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • Перець і баклажани: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • Помідори: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • Лук: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25
  • Часник: 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25

Квіти

  • Цибулинні квіти і бульби: 9-13, 15-16, 19-20, 24-25
  • Однорічники: 1-3, 6-12, 19-20
  • Багаторічники (в тому числі дворічні): 1-3, 9-12, 15-16, 19-20, 24-25

Саджанці

  • Виноград: 1-3, 11-12, 19-20, 24-25
  • Смородина: 1-3, 9-12, 15-16, 19-20, 24-25
  • Полуниця / суниця: 1-3, 11-12, 15-16, 19-20, 24-25
  • Малина/ожина: 1-3, 9-12, 19-20, 24-25
  • Агрус: 1-3, 9-12, 15-16, 19-20, 24-25
  • Плодові дерева: 9-13, 15-16, 19-20, 24-25

Раніше ми писали, як правильно використовувати мильну воду для поливу городу, щоб не погубити урожай.

Також повідомлялося, які квіти посадити поруч з помідорами, щоб збирати урожай до самих заморозків.

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