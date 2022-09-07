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Не викидайте цибулиння, якщо хочете мати багатий урожай на городі

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Середа 07 вересня 2022 10:45
Не викидайте цибулиння, якщо хочете мати багатий урожай на городі Фото: Як використовувати цибулиння на городі (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Цибулинням можна не лише яйця на Великдень фарбувати, а й успішно використовувати як добриво на городі. Тому просто зараз починайте запасатися цим суперзасобом кожного разу, коли чистите цибулю на салат чи в засмажку.

Як використовувати лушпиння цибулі і від чого воно врятує, пише канал Дача. Сад та Город.

Городники кажуть, що лушпиння вбиває патогенну мікрофлору в ґрунті, одночасно підгодовує рослину мікроелементами.

Для огірків

При пожовтінні огірків в емальований 10-літровий посуд кладемо жменю лушпиння. Заливаємо водою та кип'ятимо п'ять хвилин. Даємо настоятися відвару та проціджуємо.

Два літри відвару розводимо у відрі води та обприскуємо листя огірків. Решту лушпиння залишаємо на мульчу.

Проти павутинного кліща

200 г лушпиння настоюйте в 10 літрах води 4-5 днів. Проціджуємо та обприскуємо рослину з проміжком у п'ять днів.

Проти попелиці

Наповнюємо наполовину відро лушпинням цибулі і заливаємо зверху гарячою водою. Залишаємо настоюватися добу, проціджуємо та розбавляємо водою два рази.

Такий розчин можна застосовувати і для боротьби з колорадським жуком на баклажанах і картоплі.

Раніше ми писали про помилки на городі і в саду, які ми допускаємо восени.

Також читайте, як зробити, щоб огірки росли на городі до самих морозів.

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