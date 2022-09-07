Не викидайте цибулиння, якщо хочете мати багатий урожай на городі
Цибулинням можна не лише яйця на Великдень фарбувати, а й успішно використовувати як добриво на городі. Тому просто зараз починайте запасатися цим суперзасобом кожного разу, коли чистите цибулю на салат чи в засмажку.
Як використовувати лушпиння цибулі і від чого воно врятує, пише канал Дача. Сад та Город.
Городники кажуть, що лушпиння вбиває патогенну мікрофлору в ґрунті, одночасно підгодовує рослину мікроелементами.
Для огірків
При пожовтінні огірків в емальований 10-літровий посуд кладемо жменю лушпиння. Заливаємо водою та кип'ятимо п'ять хвилин. Даємо настоятися відвару та проціджуємо.
Два літри відвару розводимо у відрі води та обприскуємо листя огірків. Решту лушпиння залишаємо на мульчу.
Проти павутинного кліща
200 г лушпиння настоюйте в 10 літрах води 4-5 днів. Проціджуємо та обприскуємо рослину з проміжком у п'ять днів.
Проти попелиці
Наповнюємо наполовину відро лушпинням цибулі і заливаємо зверху гарячою водою. Залишаємо настоюватися добу, проціджуємо та розбавляємо водою два рази.
Такий розчин можна застосовувати і для боротьби з колорадським жуком на баклажанах і картоплі.
Раніше ми писали про помилки на городі і в саду, які ми допускаємо восени.
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