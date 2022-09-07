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Не выбрасывайте луковую шелуху, если хотите богатый урожай на огороде

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 10:45
Не выбрасывайте луковую шелуху, если хотите богатый урожай на огороде Фото: как использовать луковую шелуху на огороде (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Луковой шелухой можно не только яйца на Пасху красить, но и успешно использовать как удобрение на огороде. Поэтому прямо сейчас начинайте запасаться этим суперсредством каждый раз, когда чистите лук на салат или в зажарку.

Как использовать луковую шелуху и от чего она спасет, пишет канал Дача. Сад та Город.

Огородники говорят, что шелуха убивает патогенную микрофлору в почве, одновременно подкармливает растение микроэлементами.

Для огурцов

При пожелтении огурцов в эмалированную 10-литровую посуду кладем горсть шелухи. Заливаем водой и кипятим пять минут. Даем настояться отвару и процеживаем.

Два литра отвара разводим в ведре воды и опрыскиваем листья огурцов. Остальную шелуху оставляем на мульчу.

Против паутинного клеща

200 г шелухи настаивайте в 10 литрах воды 4-5 дней. Процеживаем и опрыскиваем растение с промежутком в пять дней.

Против тли

Наполняем наполовину ведро шелухой лука и заливаем сверху горячей водой. Оставляем настаиваться сутки, процеживаем и разбавляем водой два раза.

Такой раствор можно применять и для борьбы с колорадским жуком на баклажанах и картошке.

Ранее мы писали про ошибки на огороде и в саду, которые мы допускаем осенью.

Также читайте, как сделать, чтобы огурцы росли на огороде до самых морозов.

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