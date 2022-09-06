ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Огірки будуть рости до самих морозів: городники розкрили секрет

Новость на русском →
Вівторок 06 вересня 2022 13:10
Огірки будуть рости до самих морозів: городники розкрили секрет Фото: Як огірки вирощувати до самих морозів (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Огірки на городах активно плодоносять у липні-серпні, а потім пагони починають жовтіти, поникати, а плоди - крутитися і дрібніти. Проте життя куща та його плодовитість можна подовжити.

Як це зробити - читайте в матеріалі Styler нижче.

Як примусити огірки плодоносити довше

  • Обріжте зайве листя.
  • Викопайте невелику яму навколо огірка.
  • Помістіть туди батіг і прикопайте.
  • Добре поливайте.
  • Не забудьте підгодувати.

Досвідчені городники кажуть, що вже через 1-2 тижні ви свій огірок не впізнаєте, він знову піде в зріст, почне цвісти і порадує вас купою смачних огірків.

Як удобрити огірки

Експерти кажуть, що зміцнити огірки допоможе прикореневе підживлення зі звичайних хлібопекарських дріжджів.

Розчиніть в 500 мл теплої води по столовій ложці сухих дріжджів і цукру. Все ретельно змішайте і залиште на кілька годин в теплому місці.

Потім отриманий розчин змішайте з 5 літрами води кімнатної температури. Кожен літр такого добрива розчиняємо у відрі води (10 л) для поливу. Наша підкормка готова.

Полийте нею огірки.

Раніше ми писали про помилки на городі і в саду, які ми допускаємо восени.

Читайте також, як боротися з хворобами винограду за копійки.

Читайте РБК-Україна в Google News
огурцы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя