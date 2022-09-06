Огірки будуть рости до самих морозів: городники розкрили секрет

Огірки на городах активно плодоносять у липні-серпні, а потім пагони починають жовтіти, поникати, а плоди - крутитися і дрібніти. Проте життя куща та його плодовитість можна подовжити.

Як це зробити - читайте в матеріалі Styler нижче.

Як примусити огірки плодоносити довше

Обріжте зайве листя.

Викопайте невелику яму навколо огірка.

Помістіть туди батіг і прикопайте.

Добре поливайте.

Не забудьте підгодувати.

Досвідчені городники кажуть, що вже через 1-2 тижні ви свій огірок не впізнаєте, він знову піде в зріст, почне цвісти і порадує вас купою смачних огірків.

Як удобрити огірки

Експерти кажуть, що зміцнити огірки допоможе прикореневе підживлення зі звичайних хлібопекарських дріжджів.

Розчиніть в 500 мл теплої води по столовій ложці сухих дріжджів і цукру. Все ретельно змішайте і залиште на кілька годин в теплому місці.

Потім отриманий розчин змішайте з 5 літрами води кімнатної температури. Кожен літр такого добрива розчиняємо у відрі води (10 л) для поливу. Наша підкормка готова.

Полийте нею огірки.