Вибори 2019: на частині виборчих дільниць утворилися черги

Вибори 2019 почалися 31 березня о 8:00. І з самого ранку на частині виборчих дільниць у Києві утворилися черги бажаючих проголосувати. Про це інформують користувачі соціальних мереж.

Українці в соцмережах публікують перші селфи на виборах президента. Наприклад, stashostiuk у Instagram написав: "Я вірю в чесні вибори, тому прийшов проконтролювати процес сам і переконатися у тому, щоб все було чесно і правильно. Давайте виберемо того, з ким будемо 5 років працювати на благо нашої країни, благо наших дітей і на благо всіх наших близьких людей!"

"О восьмій ранку на дільницях у Києві утворилися черги. Людей дуже багато", – написав у Twitter Юрій Каракай.

На 8-му ранку на дільницях у Києві організувалися черги. Людей дуже багато.

Моліться Богу, голосуйте за Україну ! pic.twitter.com/ubDQCsm6j4 — Юрій Каракай (@karakay67) 31 березня 2019 р.

"Хто рано встає - той о 8:05 голосує. Доброго ранку!" - написала в Facebook Євгенія Кравчук.

"Проголосував. Кількість спостерігачів перевищує кількість виборців. Прокидайтеся і робіть свій вибір", - закликає він, відзначаючи, що на деяких дільницях виборців відносно небагато.

Нагадаємо, що у Житомирській обл. виборці голосували до відкриття дільниці. Також було зафіксовано голосування виборців без паспортів на дільниці в Черняхівському районі.

Ми писали, що у Києві 8 дільниць почали роботу із запізненням. Так, у столиці працює 13 окружних та 1 тис. 105 дільничних виборчих комісій. Правопорядок забезпечують близько 6 тис. поліцейських.

Ми повідомляли, що в МВС назвали найбільш часті порушення з початку виборів. З ранку вже надійшли 25 заяв і повідомлень про порушення: у Закарпатській області - 4, Кіровоградській - 3, Вінницькій, Сумській, Запорізькій, Луганській - 2, Київській, Одеській, Черкаській - по 1 і в Києві - 7.