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У МВС назвали найбільш часті порушення з початку виборів

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 10:03
У МВС назвали найбільш часті порушення з початку виборів
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

На виборах 2019 фіксується незаконна агітація та підкуп виборців

З початку виборів 2019 поліція зафіксувала 25 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

Повідомляється, що з ранку вже надійшли 25 заяв і повідомлень про порушення: у Закарпатській області - 4, Кіровоградській - 3, Вінницькій, Сумській, Запорізькій, Луганській - по 2, Київській, Одеській, Черкаській - по 1 і в Києві - 7.

Також повідомляється, що 7 повідомлень стосувалися незаконної агітації, 2 - фотографування бюлетенів (в Кіровоградській області). Також зафіксовано підкуп виборця в Закарпатській області та спробу винести бюлетень з дільниці в Житомирській області.

У МВС назвали найбільш часті порушення з початку виборів

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на одну з виборчих дільниць у Волинській області не допустили спостерігача громадянської мережі ОПОРА.

Крім того, сьогодні в Харківській області з незначною затримкою відкрилися 2 дільниці. Зокрема, із затримкою відкрилися дільниці в Основ'янському районі та Ізюмі. Інформацію про порушення внесено в журнали обліку заяв у місцевих відділеннях поліції.

 

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