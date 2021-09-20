Учасник "Холостячки" жорстко відповів хейтерам: "не буду виправдовуватися"

Роману Свечкоренко 31 рік і останні чотири роки він займається психологією. Крім того - розробкою онлайн-курсів та авторських майстер-класів. Про його особисте життя відомо не багато. У нього є дочка Мія і дитина для Свечкоренко – один з пріоритетів у житті. Мама його дочки - модель Ілона Свечкоренко, з нею психолог вже давно розлучений.

Психолога почали активно атакувати хейтери та звинуватили Романа в тому, що він прийшов на проєкт за передплатниками.

"Як же багато інформації про мене в мережі, але все одно нікому не зрозуміло

хто я, що я. Що ж відомо? Що психолог, в шапці ж написано, а ще є татуювання, теж написано. Ага, далі, у нього є дочка, значить є ж і мама у дочки, ну значить був одружений, або ще одружений, хер знає, тут коротше зовсім незрозуміло. О, у нього багато передплатників, значить він блогер, хайпожер і погнали-поїхали", - відповів на нападки Свечкоренко.

Роман Свечкоренко (Фото: instagram.com/svechkorenko)

Він додав, що ніколи не позиціонував себе блогером, оскільки транслювати своє життя 24/7 – не в його психотипі. Після розставання з колишньою дружиною, з якою він прожив 10 років, Роман опублікував за півтора року всього три повідомлення. У них повідомив про розставання, без подробиць.

"А що далі? Далі за шаблоном мене прирівнюють до психологів, які не зуміли налагодити своє життя, не зміг же сім'ю утримати. Але я-то розумію чому, наші люди звикли утримувати, змушувати, терпіти та завжди чогось чекати, а якщо хтось цього не робить, то він автоматично негідний, глянь, що дозволяє собі, хоче щасливе життя ... ти що собі дозволяєш??? Так що ж я можу про себе розповідати, якщо я автоматично в ваших очах гівно? Ну значить буду таким, що ж робити. Хто там я ще, егоїст, позер, нарцис, давайте... накидайте", - обурився Свечкоренко в соцмережах.

Роман Свечкоренко (Фото: instagram.com/svechkorenko)

Він зазначив, що не стане виправдовуватися та опускатися до рівня тих, хто його критикує. І все, чим він може пишатися - це вмінням любити та віддавати свою любов.

"Я не буду писати про себе, не буду виправдовуватися, це низько, і опускатися до рівня цих людей я не буду. Я проста людина і все чим я можу похвалитися, це умінням любити та віддавати свою любов... Я буду просто жити, а ті, кому не подобається моє життя, йдіть самі знаєте куди, тому що мені моє життя подобається, я її люблю, і як мені жити моє життя я розберуся сам. А ще, йти мені на проєкт Холостячка чи ні, я теж вирішу сам", - резюмував психолог.