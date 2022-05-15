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Чому спаржа - це суперпродукт. Кому її необхідно їсти

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Неділя 15 травня 2022 08:40
Чому спаржа - це суперпродукт. Кому її необхідно їсти Фото: Спаржа - це дуже корисний продукт (vegsoc.org)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зараз сезон спаржі. Цей продукт дуже корисний і по-своєму унікальний.

Чому її потрібно їсти і включати в раціон розповіла дієтолог Оксана Скиталінська.

Чим багата спаржа

По-перше, у ній дуже багато калію. Тривалий емоційний стрес може викликати дефіцит калію. Калій впливає на ясність думок, сприяє транспорту кисню до клітин мозку, проведення нервового імпульсу до м'язів, на моторику кишечника.

У спаржі міститься аспаргін. Він нормалізує артеріальний тиск, активізує сечовиділення, покращує роботу печінки, тонізує серцевий м'яз.

"Звичайно, аспарагіну там мало, тому не варто думати, що тиск моментально впаде, а серце тонізується так, що вискочить з грудей, але присутність такого біологічно активного з'єднання робить спаржу дуже цінним дієтичним продуктом", - уточнила Скиталінська.

Також спаржа багата клітковиною, яка живить корисну мікрофлору товстого кишечника і робить нас здоровішими і емоційно стабільнішими (завдяки синтезу важливих молекул, що впливають на роботу мозку).

Кому корисна спаржа

  • Цей низькокалорійний, але добре насичуючий продукт допомагає худнути. Але потрібно і рухатися.
  • Тим, у кого є схильність до запорів.
  • Тим, хто має проблеми зі шкірою і схильний до алергій.
  • У кого є набряки або схильність до ранкової пастозності.
  • Хто любить пити каву, не рахуючи кількість чашок.
  • Людям, які мають схильність до підвищення тиску.
  • Тим, у кого є ожиріння (стеатоз) печінки.
  • Тим, у кого цукровий діабет.

Чому спаржа - це суперпродукт. Кому її необхідно їсти

Як ми раніше писали, дієтолог Скиталінська розповіла, як треба харчуватися під час війни.

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