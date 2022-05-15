Чому спаржа - це суперпродукт. Кому її необхідно їсти

В Україні зараз сезон спаржі. Цей продукт дуже корисний і по-своєму унікальний.

Чому її потрібно їсти і включати в раціон розповіла дієтолог Оксана Скиталінська.

Чим багата спаржа

По-перше, у ній дуже багато калію. Тривалий емоційний стрес може викликати дефіцит калію. Калій впливає на ясність думок, сприяє транспорту кисню до клітин мозку, проведення нервового імпульсу до м'язів, на моторику кишечника.

У спаржі міститься аспаргін. Він нормалізує артеріальний тиск, активізує сечовиділення, покращує роботу печінки, тонізує серцевий м'яз.

"Звичайно, аспарагіну там мало, тому не варто думати, що тиск моментально впаде, а серце тонізується так, що вискочить з грудей, але присутність такого біологічно активного з'єднання робить спаржу дуже цінним дієтичним продуктом", - уточнила Скиталінська.

Також спаржа багата клітковиною, яка живить корисну мікрофлору товстого кишечника і робить нас здоровішими і емоційно стабільнішими (завдяки синтезу важливих молекул, що впливають на роботу мозку).

Кому корисна спаржа