Чому спаржа - це суперпродукт. Кому її необхідно їсти
В Україні зараз сезон спаржі. Цей продукт дуже корисний і по-своєму унікальний.
Чому її потрібно їсти і включати в раціон розповіла дієтолог Оксана Скиталінська.
Чим багата спаржа
По-перше, у ній дуже багато калію. Тривалий емоційний стрес може викликати дефіцит калію. Калій впливає на ясність думок, сприяє транспорту кисню до клітин мозку, проведення нервового імпульсу до м'язів, на моторику кишечника.
У спаржі міститься аспаргін. Він нормалізує артеріальний тиск, активізує сечовиділення, покращує роботу печінки, тонізує серцевий м'яз.
"Звичайно, аспарагіну там мало, тому не варто думати, що тиск моментально впаде, а серце тонізується так, що вискочить з грудей, але присутність такого біологічно активного з'єднання робить спаржу дуже цінним дієтичним продуктом", - уточнила Скиталінська.
Також спаржа багата клітковиною, яка живить корисну мікрофлору товстого кишечника і робить нас здоровішими і емоційно стабільнішими (завдяки синтезу важливих молекул, що впливають на роботу мозку).
Кому корисна спаржа
- Цей низькокалорійний, але добре насичуючий продукт допомагає худнути. Але потрібно і рухатися.
- Тим, у кого є схильність до запорів.
- Тим, хто має проблеми зі шкірою і схильний до алергій.
- У кого є набряки або схильність до ранкової пастозності.
- Хто любить пити каву, не рахуючи кількість чашок.
- Людям, які мають схильність до підвищення тиску.
- Тим, у кого є ожиріння (стеатоз) печінки.
- Тим, у кого цукровий діабет.
Як ми раніше писали, дієтолог Скиталінська розповіла, як треба харчуватися під час війни.
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