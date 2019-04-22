ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У штабі Зеленського розповіли про майбутні відносини з Європою

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 13:48
У штабі Зеленського розповіли про майбутні відносини з Європою
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Зеленського сподіваються, що ситуація буде змінюватися тільки в кращу сторону

В команді фактичного переможця виборів 2019 Володимира Зеленського розраховують на подальше зміцнення відносин з країнами Євросоюзу. Про це на брифінгу заявив представник його штабу Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Разумкова, на сьогодні Україна має досить теплі дружні й партнерські стосунки з більшістю європейських держав.

"І я впевнений, що якщо ситуація буде змінюватися, то тільки в кращу сторону", - додав він.

Нагадаємо, у команді Зеленського визначили зовнішній курс України ще до другого туру президентських виборів. Зокрема, експерт з міжнародних відносин Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" підкреслив, що Україна має стати невід'ємною частиною європейського проекту. За його словами, також необхідно продовжити співпрацю зі Світовим банком, МВФ і Європейським банком реконструкції та розвитку.

"Зовнішній курс України визначено - курс до єдиної Європи, і українці дуже дорого заплатили за цей вибір. Тому сильна Україна стане невід'ємною частиною європейського проекту. Ми плануємо стати регіональним лідером, центром стабільності і розвитку", - зазначив Данилюк.

У той же час після завершення голосування російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що бачить шанс на поліпшення відносин з Україною при Зеленському.

"Не відчуваю жодних ілюзій з цього приводу. У той же час шанси на покращення взаємодії з нашою країною все ж таки є", - заявив він.

У Зеленського назвали можливу дату інавгурації
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийЕвросоюзполитикаЕвропа
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся