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Як українці відзначатимуть День перемоги над нацизмом: дані опитування

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 11:44
Як українці відзначатимуть День перемоги над нацизмом: дані опитування Фото: українці відзначатимуть День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні відзначають дві дати, пов’язані із Другою світовою війною, - День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня. Відносна більшість (41%) українців вважає, що Україна має відзначати обидві дати.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Ще 31% респондентів вважає, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня. Близько 9%, навпаки, підтримують ідею відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, ще 10% респондентів байдуже.

Як українці відзначатимуть День перемоги над нацизмом: дані опитування

За даними опитування, чверть (25% українців) вважають, що День перемоги - це передусім відзначення перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Ще 37% називають цей день відзначенням перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. А 25% не поділяють жодне з наведених формулювань.

Підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки 43% українців, проти цього - 29% громадян, 16% відповіли, що їм байдуже, ще 13% не визначилися зі своїм ставленням.

Як українці відзначатимуть День перемоги над нацизмом: дані опитування

Відносна більшість 40% українців не чули про акцію "Безсмертний полк", яку проводять на території Росії. Чули про неї та позитивно ставляться 27% громадян, обізнані та негативно ставляться - 11%.

Як українці відзначатимуть День перемоги над нацизмом: дані опитування

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціатив" та Центром Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, приблизно половина українців (48%) українців погоджуються, що Друга світова війна була розв’язана внаслідок змови Гітлера та Сталіна про поділ сфер впливу у Європі та укладення пакту "Молотова-Ріббентропа". Не погоджуються з цим 29%, ще 23% не визначилися з відповіддю.

Нагадаємо, у 2020 році із твердженням, що СРСР разом із Німеччиною відповідальний за початок Другої світової війни, погоджувалися 56% українців, не погоджувалися із цим 24% і ще 20% не визначилися.

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