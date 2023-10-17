В три раза больше Эвереста: в сторону Земли летит огромная вулканическая комета

Астрономы утверждают, что в сторону Земли летит огромная комета, которая в три раза превышает размеры горы Эверест. Ее сравнивают с самой известной кометой Галлея и стало известно, когда она приблизится к Земле.

Что известно об этой комете и когда она подлетит на максимальное расстояние к Земле, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Что известно о комете

Космический камень, который получил название 12P/Pons-Brooks, представляет собой так называемую криовулканическую или холодную вулканическую комету. Она имеет твердое ядро с предполагаемым диаметром 30 км и состоит из льда, пыли и газов, которые действуют как углекислый газ в бутылке с газированным напитком.

При нагревании солнцем давлением внутри этой криомагмы продолжает расти до тех пор, пока азот и окись углерода не взорвутся и не выбросят ледяные обломки через большие трещины в оболочке ядра. Одна из особенностей этой кометы - она извергается даже во время полета.

Впервые эта комета была обнаружена еще в 1812 году. Ее орбитальный возраст - 71 год. Предыдущий перигелий - 22 мая 1954 года. Диаметр ядра - 30 км. Эту комету также называют "кометой типа Галлея", так как ее 71-летний оборот вокруг Солнца ставит ее в один класс с самым известным космическим телом в истории - Галлее требуется 75 лет, чтобы облететь вокруг Земли, в отличие от многих других комет, у которых на это уходит тысячи лет.

Огромная ледяная комета летит в сторону Земли (скриншот)

Максимально близко к Земле Понс-Брукс пролетит 21 апреля 2024 года и по прогнозам астрономов, она достигнет величины +4, поэтому ее можно будет увидеть в период с конца апреля по середину июня 2024 года. Пиковая дата, когда эта комета будет самой яркой - 2 июня 2024 года.

Угрозы для населения Земли эта гигантская комета не представляет и она относится к классу потенциально опасных.

После сближения с нашей планетой этот космический камень будет отброшен обратно во внешнюю Солнечную систему и не вернется до 2095 года.

Комету Понс-Брукс можно будет увидеть невооруженным глазом (скриншот)

Для справки

Астероид - большой кусок камня, оставшийся после столкновений в Солнечной системе. Большинство из них находится между Марсом и Юпитером.

Комета - камень, покрытый льдом, метаном и другими соединениями. Орбиты уводят их намного дальше Солнечной системы.

Метеор - это то, что астрономы называют вспышкой света в атмосфере при сгорании обломков. Обломки также называют метеороидами. Большинство из них настолько малы, что сгорают в атмосфере.

Если метеороид добирается до Земли, его называют метеоритом. Метеоры, метеороиды и метеориты обычно происходят от астероидов и комет.

Если Земля проходит через хвост кометы, большая часть мусора сгорает в атмосфере, образуя метеоритный дождь.