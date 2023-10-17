Втричі більше Евересту: у бік Землі летить величезна вулканічна комета

Астрономи стверджують, що у бік Землі летить величезна комета, яка втричі перевищує розміри гори Еверест. Її порівнюють із найвідомішою кометою Галлея і стало відомо, коли вона наблизиться до Землі.

Що відомо про цю комету і коли вона підлетить на максимальну відстань до Землі, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Daily Mail.

Що відомо про комету

Космічний камінь, який отримав назву 12P/Pons-Brooks, є так званою кріовулканізму або холодну вулканічну комету. Вона має тверде ядро з передбачуваним діаметром 30 км і складається з льоду, пилу та газів, які діють як вуглекислий газ у пляшці з газованим напоєм.

При нагріванні сонцем тиском усередині цієї кріомагми продовжує зростати доти, поки азот і окис вуглецю не вибухнуть і не викинуть крижані уламки через великі тріщини в оболонці ядра. Однією з особливостей цієї комети є виверження навіть під час польоту.

Вперше цю комету було виявлено ще 1812 року. Її орбітальний вік - 71 рік. Попередній перигелій - 22 травня 1954 року. Діаметр ядра - 30 км. Цю комету також називають "кометою типу Галлея", бо її 71-річний оборот навколо Сонця ставить її в один клас з найвідомішим космічним тілом в історії - Галлеї потрібно 75 років, щоб облетіти навколо Землі, на відміну від багатьох інших комет, яких на це йде тисячі років.

Величезна крижана комета летить у бік Землі (скриншот)

Максимально близько до Землі Понс-Брукс пролетить 21 квітня 2024 року і за прогнозами астрономів вона досягне величини +4, тому її можна буде побачити в період з кінця квітня до середини червня 2024 року. Пікова дата, коли ця комета буде найяскравішою - 2 червня 2024 року.

Загрози населенню Землі ця гігантська комета не представляє і належить до класу потенційно небезпечних.

Після зближення з нашою планетою цей космічний камінь буде відкинуто назад до зовнішньої Сонячної системи й не повернеться до 2095 року.

Комету Понс-Брукс можна буде побачити неозброєним оком (скриншот)

Для довідки

Астероїд - великий шматок каменю, що залишився після зіткнень у Сонячній системі. Більшість із них перебуває між Марсом та Юпітером.

Комета – камінь, вкритий льодом, метаном та іншими сполуками. Орбіти відводять їх набагато далі за Сонячну систему.

Метеор це те, що астрономи називають спалахом світла в атмосфері при згорянні уламків. Уламки також називають метеороїдами. Більшість із них настільки малі, що згоряють в атмосфері.

Якщо метеороїд дістається Землі, його називають метеоритом. Метеори, метеороїди та метеорити зазвичай походять від астероїдів та комет.

Якщо Земля проходить через хвіст комети, більшість сміття згоряє в атмосфері, утворюючи метеоритний дощ.