К Земле летит комета, которую не видели 80 тысяч лет: когда ее можно наблюдать

Мимо Земли в следующем году пролетит уникальная комета, которую не видели 80 тыс. лет. То есть в последний раз это небесное тело человечество видело в процессе, когда покидало Африку и заселяло остальной мир.

Об этом сообщили в издании LadBible.

Что известно о приближающейся комете

В отличие от многих других астрологических событий, пролет кометы будет виден невооруженным глазом.

Комета, которая когда-то была известна как C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), снова была задокументирована в феврале прошлого года в Южной Африке, Чили и на Гавайях.

Теперь она должна еще ближе приблизится к Земле, а в сентябре 2024 года приблизиться к Солнцу на расстояние 36 миллионов миль.

Поскольку сама комета очень редкая, о ней имеется лишь ограниченное количество информации, но эксперты сообщают, что она "очень большая".

Цичэн Чжан и Пенсильванский университет заявили, что "условия чрезвычайно благоприятны для этой кометы, самой многообещающей за многие годы, и она вполне может создать явление, подобное Аренду-Роланду, после перигелия, если она действительно выживет".

На данный момент комета находится между Сатурном и Юпитером, она несется на скорости 290664 километра в час. Ожидается, что она подойдет на минимальное расстояние к Земле 13 октября 2024 года.

По расчетам астрономов, небесное тело совершает оборот вокруг Солнца за 80660 лет. Замыкая этот круг, она подойдет на минимальное расстояние к звезде 28 сентября 2024 года.