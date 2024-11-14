"Потеряла зрение". Актриса Саливанчук призналась, что могла стать человеком с инвалидностью

Актриса Анна Саливанчук рассказала, что несколько лет назад она перенесла серьезную операцию. Звезда потеряла зрение, спасти ее могли лишь хирурги.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Саливанчук рассказала в интервью Славе Демину, которое уже вышло на его YouTube-канале.

По словам актрисы, у нее было две грыжи в шейном отделе. Поэтому ее оперировали, сейчас Саливанчук называет себя "титановой женщиной", ведь ей составляли титановые пластины.

Но, призналась звезда, она не сразу решилась на эту операцию. Актриса очень боялась, искала именно "своего" врача и обошла немало медицинских учреждений. И потом произошло то, что не оставило ей выбора. Однажды Саливанчук проснулась и поняла, что ничего не видит.

"Я потеряла зрение. Они (грыжи) мне впились в спинной мозг и передавили мне именно там... Я два месяца ходила в воротнике, вообще не чувствовала правую руку, лечилась и боялась операции. Я могла остаться инвалидом. И через два месяца я обошла девять врачей", - рассказала актриса.

Саливанчук рассказала, как потеряла зрение (скриншот)

Ее предупреждали, что операция неизбежна. Но последствия могли быть очень плохими. Саливанчук боялась, что после хирургического вмешательства не сможет ходить или у нее "откажет" рука.

"Страшно! 35 лет мне было, двое детей. И уже когда я проснулась и не вижу Никиту (младшего сына)... Это произошло так: я засыпала - все вижу, на утро - оп, а я не вижу, ну то есть все серое", - вспомнила звезда.

К счастью, врачи смогли ей помочь. Сейчас Саливанчук не ощущает никаких последствий, а на ее шее остался едва заметный рубец. Но даже и это поправимо. Рубец исчезнет, если сделать лазерную "шлифовку".

"После операции у меня рука заработала я ее почувствовала. Потому что до этого можно было резать, щипать, кусать - вообще ничего не чувствовала. Сразу вернулось зрение и все хорошо", - отметила актриса.