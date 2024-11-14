"Втратила зір". Акторка Саліванчук зізналася, що могла стати людиною з інвалідністю

Акторка Анна Саліванчук розповіла, що декілька років тому вона перенесла серйозну операцію. Зірка втратила зір, врятувати її могли лише хірурги.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Саліванчук розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

За словами акторки, у неї було дві грижі у шийному відділі. Через це її оперували, нині Саліванчук називає себе "титановою жінкою", адже їй становили титанові пластини.

Але, зізналася зірка, вона не одразу наважилася на цю операцію. Акторка дуже боялася, шукала саме "свого" лікаря й обійшла чимало медичних установ. І потім сталося те, що не залишило їй вибору. Одного дня Саліванчук прокинулася й зрозуміла, що нічого не бачить.

"Я втратила зір. Вони (грижі) мені впилися в спинний мозок і передавили мені саме там... Я два місяці ходила в комірці, взагалі не відчувала праву руку, лікувалась і боялась операції. Я могла залишитись інвалідом. І за два місяці я обійшла дев'ять лікарів", - розповіла акторка.

Саліванчук розповіла, як втратила зір (скріншот)

Її попереджали, що операція неминуча. Але наслідки могли бути дуже поганими. Саліванчук боялася, що після хірургічного втручання не зможе ходити або в неї "відмовить" рука.

"Страшно! 35 років мені було, двоє дітей. І вже коли я проснулась і не бачу Микиту (молодшого сина)... Це сталось отак: я засинала - все бачу, на ранок - оп, а я не бачу, ну тобто все сіре", - пригадала зірка.

На щастя, лікарі зуміли їй допомогти. Нині Саліванчук не відчуває ніяких наслідків, а на її шиї залишився ледь помітний рубець. Але навіть і це можна виправити. Рубець зникне, якщо зробити лазерне "шліфування".

"Після операції в мене рука запрацювала я її відчула. Бо до цього можна було різати, щипати, кусати - взагалі нічого не відчувала. Одразу повернувся зір і все добре", - зазначила акторка.