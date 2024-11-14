"Очень больно". Украинская звезда сериалов пережила выкидыш: что известно

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Сваты" и "Одного разу під Полтавою" Анна Саливанчук, которая недавно призналась, свободно ли ее сердце после развода с мужем-депутатом , рассказала о пережитом выкидыше.

Об пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Славе Демину , опубликованное на YouTube.

В 2018 году артистка была беременна второй раз, но, к сожалению, развитие плода остановилось на 15-й неделе. Как выяснилось, у ребенка не было одной хромосомы.

Актриса рассказала, как ей удалось справиться с этой потерей.

"Во-первых, мне повезло, что у меня был сын, это не первая беременность. Так как если бы первая, то я вообще бы испугалась", - честно призналась Саливанчук.

Также справиться с горем ей помогла работа в театре.

Актриса с сыновьями (скриншот)

"Мне это не снилось, потому что у нас в театре было такое представление "Звідки беруться діти". На тот момент я играла персонажа - Оксану", - рассказала артистка.

Она отметила, что врачи ждали, пока замерший плод сам выйдет, но этого не случилось. И через два месяца Саливанчук стимулировали роды.

"Были полноценные роды. Я видела этого мертвого ребеночка. Это было очень больно", - со слезами на глазах вспомнила актриса.

В день, когда она родила мертвого ребенка, артистка работала.

"Я играла в спектакле и говорила: "Сделайте мне аборт, я не хочу этого ребенка". Слезы в этот день были настоящими, а мои коллеги были в шоке", - поделилась Анна Саливанчук.

Скриншот с видео

Она отметила, что все актеры знали, что она была беременна и недавно потеряла ребенка.

Также Саливанчук подчеркнула, что, когда была беременна в третий раз, она до 15-й недели (4-й месяц) никому не рассказывала о своем положении, ведь именно на этом сроке случился выкидыш.

Кроме того, актриса поделилась, что такая ситуация у нее была не впервые.

"Мой старший сын Глеб, он из двойни. У меня была девочка и мальчик. Девочка замерла тоже на 15-й неделе и была со мной, пока я не родила Глеба. Это было очень трудно, потому что я мечтала о детях, про двойню, у моей матери была двойня, у двое умерло, первые дети у мамы", - рассказала Саливанчук.

В то же время актриса не жалеет, что вторая беременность закончилась выкидышем, так как она узнала, что у ребенка не хватало одной хромосомы.

"Я благодарна, что так все закончилось. Если бы я узнала на каком-то скрининге, я бы сделала аборт", - подчеркнула актриса.

На видео этот момент можно посмотреть с 1:37:30.

Что известно про Анну Саливанчук

Актриса в 2006 году закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В том же году начала играть в театре, а с 2007-го – сниматься в кино.

На ее счету - более 30 ролей в фильмах и сериалах.

Около 8 лет Анна была замужем за народным депутатом и бывшим продюсером "Квартала 95" Александром Божковым. В этом браке у нее родились двое сыновей: Глеб и Никита.

В марте 2024 года артистка заявила, что расстается с мужем. Как оказалась, это случилось еще в мае 2023, но Саливанчук долго скрывала, что они уже не вместе.

Слухи о том, что в браке актрисы и депутата не все так хорошо, ходили уже давно, однако она отрицала это.

Анна Саливанчук с детьми (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)