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WhatsApp внедрил функцию, которую все долго ждали: о чем речь

Четверг 19 октября 2023 14:35
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WhatsApp внедрил функцию, которую все долго ждали: о чем речь Переключаться между аккаунтами на одном устройстве можно будет в WhatsApp (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Команда популярного мессенджера WhatsApp объявила о запуске давно ожидаемой пользователями функции. Речь идет о возможности запуска нескольких учетных записей на одном устройстве и в одном экземпляре программы без необходимости клонирования.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WhatsApp Blog.

Как обещают разработчики, с этого момента пользователи могут одновременно работать с двумя учетными аккаунтами WhatsApp, например личным и рабочим. Это означает, что пользователю больше не нужно выполнять выход при каждом изменении аккаунта, носить два телефона или беспокоиться о том, чтобы случайно не отправить сообщение не из того аккаунта.

Для добавления второй учетной записи необходимо иметь телефонный номер и соответствующую SIM-карту. Такая функциональность поддерживается на устройствах, где можно использовать несколько SIM-карт или eSIM.

Для создания второй аккаунта, нужно перейти в настройки WhatsApp, нажать на стрелку рядом с именем пользователя и выбрать "Добавить аккаунт".

WhatsApp внедрил функцию, которую все долго ждали: о чем речьКак добавить вторую учетную запись в WhatsApp (фото: WhatsApp Blog)

Кроме того, пользователи могут настроить конфиденциальность и оповещение для каждой учетной записи независимо друг от друга.

Читайте также о том, как настроить функцию автоматического удаления сообщений в мессенджерах.

А еще мы писали, что WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов с 24 октября.

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