Врач рассказал, что дефицит этих витаминов приводит к боли в ногах

Дефицит определенных витаминов может проявляться отечностью и болями в ногах. Врач рассказал, какие симптомы нельзя игнорировать и как решить проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал американского врача Эрика Берга.

Врач назвал список распространенных признаков заболевания, проявляющихся из-за дефицита определенных витаминов.

Онемение ног

По словам медицинского эксперта, периферическая нейропатия может проявляться онемением или жжением в стопах из-за низкого уровня витамина В1.

"Жирорастворимая форма витамина В1 может помочь", - говорит он.

Согласно данным , периферическая нейропатия развивается, когда нервы конечностей повреждены. Следует обратиться к врачу, если возникает боль, покалывание или потеря чувствительности в стопах, потеря равновесия или слабость.

Синие пальцы

Если вы обнаружите, что пальцы на руках или ногах становятся синими, симптомы могут быть связаны с чрезмерной активностью симпатической нервной системы.

"Это часто лечат с медицинской точки зрения с помощью блокаторов кальциевых каналов. Магний является естественным блокатором и основным регулятором кальция внутри клеток. Магния глицинат является наиболее усвояемой формой магния", - объясняет он.

Судороги ног

Судороги в стопах, литках являются одними из первых признаков дефицита магния. Женщинам в возрасте от 19 до 64 лет требуется 270 мг магния в день, а мужчинам - 300 мг.

Можно принимать добавки, но чрезмерное употребление может быть вредным. Прием высоких доз магния (более 400 мг) в течение короткого времени может вызвать диарею.

Обычно можно получить все необходимое количество магния из рациона, поскольку шпинат, орехи и хлеб являются хорошим источником магния.

Изменение цвета голеней и стоп

Это часто может быть вызвано проблемами кровообращения. Тромбоз глубоких вен - это состояние, при котором образуются тромбы в венах голеней. Это может привести к задержке жидкости и изменению цвета голеней и стоп.

Симптомы могут включать пульсирующую боль при ходьбе или вставании, отек, "теплая кожа вокруг болезненного участка", красная или потемневшая кожа является болезненной областью, а также отечные вены.

При таких симптомах следует немедленно обратиться к врачу.

Боль в большом пальце ноги