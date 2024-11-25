Врач рассказал, что дефицит этих витаминов приводит к боли в ногах
Дефицит определенных витаминов может проявляться отечностью и болями в ногах. Врач рассказал, какие симптомы нельзя игнорировать и как решить проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал американского врача Эрика Берга.
Врач назвал список распространенных признаков заболевания, проявляющихся из-за дефицита определенных витаминов.
Онемение ног
По словам медицинского эксперта, периферическая нейропатия может проявляться онемением или жжением в стопах из-за низкого уровня витамина В1.
"Жирорастворимая форма витамина В1 может помочь", - говорит он.
Согласно данным, периферическая нейропатия развивается, когда нервы конечностей повреждены. Следует обратиться к врачу, если возникает боль, покалывание или потеря чувствительности в стопах, потеря равновесия или слабость.
Синие пальцы
Если вы обнаружите, что пальцы на руках или ногах становятся синими, симптомы могут быть связаны с чрезмерной активностью симпатической нервной системы.
"Это часто лечат с медицинской точки зрения с помощью блокаторов кальциевых каналов. Магний является естественным блокатором и основным регулятором кальция внутри клеток. Магния глицинат является наиболее усвояемой формой магния", - объясняет он.
Судороги ног
Судороги в стопах, литках являются одними из первых признаков дефицита магния. Женщинам в возрасте от 19 до 64 лет требуется 270 мг магния в день, а мужчинам - 300 мг.
Можно принимать добавки, но чрезмерное употребление может быть вредным. Прием высоких доз магния (более 400 мг) в течение короткого времени может вызвать диарею.
Обычно можно получить все необходимое количество магния из рациона, поскольку шпинат, орехи и хлеб являются хорошим источником магния.
Изменение цвета голеней и стоп
Это часто может быть вызвано проблемами кровообращения. Тромбоз глубоких вен - это состояние, при котором образуются тромбы в венах голеней. Это может привести к задержке жидкости и изменению цвета голеней и стоп.
Симптомы могут включать пульсирующую боль при ходьбе или вставании, отек, "теплая кожа вокруг болезненного участка", красная или потемневшая кожа является болезненной областью, а также отечные вены.
При таких симптомах следует немедленно обратиться к врачу.
Боль в большом пальце ноги
Боль в большом пальце ноги обычно является симптомом подагры, вызванной избыточным количеством мочевой кислоты. Уменьшение оксалатов в рационе иногда может решить эту проблему.
Ранее мы сообщали о 5 продуктах, вызывающих дискомфорт и вздутие живота.
Также читайте о причинах боли в груди, не имеющих ничего общего с сердцем.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.