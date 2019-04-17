Другий шанс протипоказаний: знаки Зодіаку, які не зможуть бути разом

Знаки Зодіаку, яким не варто давати другий шанс (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, з якими не варто зв'язуватися в коханні

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які не зможуть ужитися разом, яких би зусиль вони для цього не прикладали. Якщо навіть між представниками цих знаків спалахне кохання, то воно приречене на провал, оскільки у Всесвіта зовсім інші плани.

Скорпіон і Овен. Цей зв'язок наповнений пристрастю, любов'ю і ніжністю, але цього недостатньо для того, щоб відносини були довгими і міцними. Скорпіони і Овни абсолютно різні практично у всіх аспектах життя і як тільки пристрасті вляжуться, цей союз приречений на розставання.

Козеріг і Лев. Обидва знака люблять владу і контроль, і це стане спочатку тим, що їх об'єднає, а потім розлучить, тому що дві сильні особистості просто не зможуть ужитися разом.

Близнюки і Рак. У Рака часто змінюється настрій, вони непослідовні і жорсткі, а Близнюки нетерплячі й не відрізняються розумінням. Спонтанність, яка з'єднає цю пару, стане причиною їх подальшого розриву.

Лев і Телець. Цей зв'язок будується на емоційності і повному спектрі почуттів, але обидва знака вперті і наполегливі, у відносинах вони керуються емоціями та покликом серця, що призводить до нераціональних і нелогічних рішень. Цей союз приречений.

Знаки Зодіаку, які абсолютно не сумісні (Колаж РБК-Україна)

Водолій і Риби. Козеріг бачить цінність в балансі, авторитетності і порядку, а Водолій хаотичний і безтурботний. Це не той випадок, коли протилежності притягуються. Спочатку все буде добре, але роздратування буде накопичуватися, поки не вибухне.

Діва та Стрілець. Яскравий і імпульсивний Стрілець, який любить спілкування і пригоди підкорить Діву, яка міркує і діє за допомогою логіки. Діви не люблять діяти імпульсивно і виходити зі своєї зони комфорту. Цей союз опиниться в ситуації, коли один хоче почати рух, а другий сидить і закривається.

Скорпіон і Водолій. Ці два знака дуже товариські і можуть досягти повного взаєморозуміння на важкі теми, але саме це і може стати проблемою в їх відносинах. З'ясування відносин доведе їх до того, що тільки з'ясування і залишиться.

Ваги і Риби. Союз мрійника й оптиміста примітний тим, що на початку стосунків обидва витають у хмарах. А потім на них наступає важким черевиком реальність, яка чітко показує, що вони несумісні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали свій прогноз на найближчий тиждень і попередили про небезпеку.

А також розповідали про те, що астрологи назвали найбільш нерішучі знаки Зодіаку.