Повний місяць у квітні: коли чекати і до чого готуватися

Повний місяць у квітні (Колаж РБК-Україна)

Астрологи попередили про те, що цей період може виявитися дуже напруженим

Астрологи повідомляють, що підвищена активність Місяця у квітні розпочнеться 16 числа і триватиме аж до 21 числа. Енергетика Місяця досягне свого піку в повний Місяць – 19 квітня. Повний місяць настане у сузір'ї Терезів, на 14 день місяця та одночасно з цим Місяць вступить в протистояння з Сонцем. Таке поєднання обіцяє жителям планети сплеск енергії і безліч неприємних моментів.

Астрологи попереджають, що в ці дні можлива невизначеність у житті, нервозність, суєта, поспіх і психологічний дискомфорт. Сонце додасть в цей період хвилювання, несподівані зміни і свободу вибору.

У багатьох з'явиться непереборне бажання кардинально змінити щось у своєму житті, вирватися з капкана обставин і зробити щось зовсім незвичне для себе самого. Однак протистояння Місяця і Сонця в цей період може звести всі спроби до різких зривів і нервового перенапруження.

Так як повний Місяць у квітні пройде в знаку Терезів, то астрологи радять зберігати гармонію внутрішнього світу з зовнішнім і бути помірним у всьому. Не варто впадати в крайнощі, важливіше зберегти баланс.

Повний Місяць у квітні (pixabay.com)

Також у п'ятницю, 19 квітня, буде відчуватися вплив Венери, яка зіллється в одному піку з Сонцем і Місяцем. Таке поєднання дасть потужний викид енергії, яку необхідно направити в правильне русло: у сферу відносин і кохання, творчість, духовне зростання і розширення кругозору.

Якщо цю енергію спробувати стримувати або направити її в іншу сторону, то це може вилитися в агресію, поспішність рішень, дратівливість і необачні вчинки.

У 19 квітня потрібно увійти з чітким планом дій, не гаяти слова і відпускати бажання, які можуть згорнути з потрібного шляху. Вдень варто візуалізувати свої мрії, щоб вони реалізувалися.

Увечері 19 квітня варто влаштувати собі невеличке свято або піти на побачення. Не можна дозволяти почуттям брати верх, оточуючих в цей день краще не критикувати і не вступати в суперечки. Емоції треба тримати в узді.

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