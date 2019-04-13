Завжди сумніваються: найнерішучіші знаки Зодіаку

Гороскоп найнерішучіших знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

Ці знаки Зодіаку мають деякі проблеми з прийняттям рішень

Гороскоп найнерішучіших знаків Зодіаку підкаже, хто з представників зодіакального кола має проблеми з прийняттям рішень і хто слідує креду "сім разів відміряй". Астрологи розповідають, чим загрожують такі якості, і яку вигоду для себе можуть отримати нерішучі знаки. Близнюки Ці представники повітряної стихії, як правило, дуже довго перебирають всі варіанти і аналізують, що може статися в тому чи іншому випадку. А якщо вони відчувають тиск зі сторони, то прийняття рішення ще більш ускладнюється і затягується. Близнюки - любителі обговорити будь-яку ситуацію і вислухати якомога більше думок інших людей. Рак Раки часто роблять вибір на основі своїх почуттів та емоцій. Хоча це не завжди вірно - деякі рішення потрібно приймати застосувавши до них раціональний підхід. Ці знаки Води йдуть на поводу у свого серця, хвилюються, як їх вибір може вплинути на близьких і чи не заподіє він їм біль або дискомфорт. Лев Щоб прийняти рішення Леву потрібно врахувати всіх і вся. Представник цього знаку любитель робити з мухи слона. Він завжди зважує, чи зможе рішення принести користь, як йому, так і конкретними людям, і чи не обтяжать когось наслідки його дій. Іншими словами, Лев прагне зробити так, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі.

Гороскоп найнерішучіших знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

Терези

Терези завжди хочуть отримати найкращий результат - це і є головною причиною їх сумнівів при прийнятті рішень. Вони довго зважують, роздумують, але так і не можуть прийти до правильного для себе варіанту для дійсно вірного вибору. Терези дуже обачні, і їм дійсно дуже складно в цьому плані.

Стрілець

Вони найчастіше постійно коливаються при прийнятті рішень. Аналізують, часто змінюють уподобання і ніяк не можуть на якому-небудь зупинитися. І навіть після того, як Стрілець прийняв рішення, він продовжує сумніватися. Постфактум він починає шкодувати про нього і хоче весь процес роздумів та обмірковувань почати заново.

Риби

Риби - любителі "другого шансу". На жаль Риб, не всі рішення мають альтернативу. Але вони вперто продовжують приймати рішення, повертатися до нього і змінювати його знову. Це може бути втомливим для оточуючих. Хоча Риби дуже інтуїтивні люди, вони не завжди прислухаються до порад свого внутрішнього голосу.

Нагадаємо, всі знаки Зодіаку піддадуться впливу ретрогорадного Юпітера з 10 квітня по 10 серпня 2019 року. Астрологи порадили, як отримати вигоду з цього періоду і уникнути впливу планети-антагоніста.

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