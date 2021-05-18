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Євробачення 2021: Go_A "підірвали" сцену в першому півфіналі

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Роттердам, Вівторок 18 травня 2021 23:51
Євробачення 2021: Go_A "підірвали" сцену в першому півфіналі Колаж РБК-Україна: Go_A на Євробаченні 2021
Автор: Світлана Мащенко

Євробачення 2021 стартувало грандіозним півфіналом у нідерландському Роттердамі 18 травня, показавши виступи перших шістнадцяти учасників. Українці Go_A вийшли на сцену з хітом Shum, буквально "підірвавши" сцену Ahoy Arena в Роттердамі.

Відео виступу і його подробиці дивіться нижче в нашому матеріалі.

Український гурт впевнено пройшла у фінал конкурсу і тепер буде битися за перемогу 22 травня.

Соліста Go_A Катерина Павленко разом з учасниками Тарасом Шевченком, Ігорем Діденчуком та Іваном Григоряком "пошуміли" на сцені, викликавши захват нідерландських глядачів.

Відео: Go_A виступили на Євробаченні з піснею "Шум"

Трансляція розпочалася в Україні о 22:00 на каналах UA: ПЕРШИЙ та СТБ. Першими свій виступ показали одні з Фаворитів - представники Литви - група The Roop з піснею Discoteque. Росіянка Manizha ("Russian Woman") заспівала третьою, а завершила виступ співачка з Мальти Destiny ("Je Me Casse"), якій букмекери пророкували місце в першій трійці.

Українці Go_A у півфіналі дійсно змогли "запалити" сцену та зал своїм виступом, зібравши чимало захоплених відгуків глядачів масштабного міжнародного конкурсу. У коментарях під відео лунають такі коменти:

  • МОЛОДЦІ БОЖЕ Я ПЛАЧУ!
  • Ось чому Україна має 100% кваліфікацію
  • Будь ласка, нехай вони пройдуть до фіналу. Я тащусь від них! Дуже крутий виступ!
  • Вперше на конкурсі пролунала повністю пісня українською! І Ви бачили реакцію глядачів ? Які ж вони круті! Гордість.
  • Це те, що нам потрібно, сучасна, крута та етнічна пісня. Я люблю країну, яка пропонує пісні рідною мовою та їх культуру. Я це дуже люблю!!

У першому півфіналі показали свою майстерність на сцені Ahoy Arena представники таких країн:

  • Литва
  • Словенія
  • Росія
  • Швеція
  • Австралія
  • Північна Македонія
  • Ірландія
  • Кіпр
  • Норвегія
  • Хорватія
  • Бельгія
  • Ізраїль
  • Румунія
  • Азербайджан
  • Україна
  • Мальта

У фінал пройшли такі країни:

  • Норвегія
  • Ізраїль
  • Россія
  • Азербайджан
  • Мальта
  • Литва
  • Кіпр
  • Швеція
  • Бельгія
  • Україна

Нагадаємо, що другий півфінал "Євробачення" відбудеться 20 травня, а фінал буде 22 травня.

Раніше ми писали, що росіянку Manizha розкритикували за вибір сценічного вбрання для Євробачення.

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