Євробачення 2021: Go_A "підірвали" сцену в першому півфіналі

Євробачення 2021 стартувало грандіозним півфіналом у нідерландському Роттердамі 18 травня, показавши виступи перших шістнадцяти учасників. Українці Go_A вийшли на сцену з хітом Shum, буквально "підірвавши" сцену Ahoy Arena в Роттердамі.

Відео виступу і його подробиці дивіться нижче в нашому матеріалі.

Український гурт впевнено пройшла у фінал конкурсу і тепер буде битися за перемогу 22 травня.

Соліста Go_A Катерина Павленко разом з учасниками Тарасом Шевченком, Ігорем Діденчуком та Іваном Григоряком "пошуміли" на сцені, викликавши захват нідерландських глядачів.

Відео: Go_A виступили на Євробаченні з піснею "Шум"

Трансляція розпочалася в Україні о 22:00 на каналах UA: ПЕРШИЙ та СТБ. Першими свій виступ показали одні з Фаворитів - представники Литви - група The Roop з піснею Discoteque. Росіянка Manizha ("Russian Woman") заспівала третьою, а завершила виступ співачка з Мальти Destiny ("Je Me Casse"), якій букмекери пророкували місце в першій трійці.

Українці Go_A у півфіналі дійсно змогли "запалити" сцену та зал своїм виступом, зібравши чимало захоплених відгуків глядачів масштабного міжнародного конкурсу. У коментарях під відео лунають такі коменти:

МОЛОДЦІ БОЖЕ Я ПЛАЧУ!

Ось чому Україна має 100% кваліфікацію

Будь ласка, нехай вони пройдуть до фіналу. Я тащусь від них! Дуже крутий виступ!

Вперше на конкурсі пролунала повністю пісня українською! І Ви бачили реакцію глядачів ? Які ж вони круті! Гордість.

Це те, що нам потрібно, сучасна, крута та етнічна пісня. Я люблю країну, яка пропонує пісні рідною мовою та їх культуру. Я це дуже люблю!!

У першому півфіналі показали свою майстерність на сцені Ahoy Arena представники таких країн:

Литва

Словенія

Росія

Швеція

Австралія

Північна Македонія

Ірландія

Кіпр

Норвегія

Хорватія

Бельгія

Ізраїль

Румунія

Азербайджан

Україна

Мальта

У фінал пройшли такі країни:

Норвегія

Ізраїль

Россія

Азербайджан

Мальта

Литва

Кіпр

Швеція

Бельгія

Україна

Нагадаємо, що другий півфінал "Євробачення" відбудеться 20 травня, а фінал буде 22 травня.