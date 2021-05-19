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Фінал Євробачення 2021: стало відомо, коли дивитися виступ України

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Роттердам, Середа 19 травня 2021 11:55
Фінал Євробачення 2021: стало відомо, коли дивитися виступ України Фото: Go_A бурхливо відреагували на вихід у фінал Євробачення 2021 (Twitter.com/Eurovision)
Автор: Світлана Мащенко

Після виходу у фінал Євробачення 2021 українського гурту Go_A стало відомо, коли саме у фіналі вони виступатимуть. Колектив пройшов традиційну процедуру жеребкування після першого півфіналу 18 травня.

Відео з Роттердама Go_A опублікували на своїй Instagram-сторінці.

"Ми будемо виступати в другій половині фіналу Євробачення 2021", - підписано відео.

Трансляція фіналу Євробачення розпочнеться в Україні о 22: 00 на каналах UA:ПЕРШИЙ і СТБ, закінчиться вона о 01:40 оголошенням переможця міжнародного конкурсу.

Відео: Коли Україна виступить у фіналі Євробачення 2021

Після того, як Go_A пройшли у фінал конкурсу, вони поділилися своєю бурхливою реакцією на цю подію, показавши відео. Організатори змусили наших неабияк понервувати, оголосивши Україну останньою з першої десятки фіналістів.

"Ми у фіналі Євробачення 2021 Дякую за шалену підтримку і віру в нас!"- підписали Go_A відео з реакцією на вихід у фінал.

Відео: Реакція Go_A на вихід у фінал Євробачення 2021

Відзначимо, що у фінал конкурсу, крім України, пройшли такі країни:

  • Норвегія
  • Ізраїль
  • Росія
  • Азербайджан
  • Мальта
  • Литва
  • Кіпр
  • Швеція
  • Бельгія

Цікаво, що після виходу у фінал Євробачення, Україна різко злетіла з восьмого на четверте місце в рейтингу букмекерів.

Раніше ми писали, хто тепер головні конкуренти нашої країни на міжнародному пісенному конкурсі, який проходить у нідерландському місті Роттердам.

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