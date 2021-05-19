Фінал Євробачення 2021: стало відомо, коли дивитися виступ України

Після виходу у фінал Євробачення 2021 українського гурту Go_A стало відомо, коли саме у фіналі вони виступатимуть. Колектив пройшов традиційну процедуру жеребкування після першого півфіналу 18 травня.

Відео з Роттердама Go_A опублікували на своїй Instagram-сторінці.

"Ми будемо виступати в другій половині фіналу Євробачення 2021", - підписано відео.

Трансляція фіналу Євробачення розпочнеться в Україні о 22: 00 на каналах UA:ПЕРШИЙ і СТБ, закінчиться вона о 01:40 оголошенням переможця міжнародного конкурсу.

Відео: Коли Україна виступить у фіналі Євробачення 2021

Після того, як Go_A пройшли у фінал конкурсу, вони поділилися своєю бурхливою реакцією на цю подію, показавши відео. Організатори змусили наших неабияк понервувати, оголосивши Україну останньою з першої десятки фіналістів.

"Ми у фіналі Євробачення 2021 Дякую за шалену підтримку і віру в нас!"- підписали Go_A відео з реакцією на вихід у фінал.

Відео: Реакція Go_A на вихід у фінал Євробачення 2021

Відзначимо, що у фінал конкурсу, крім України, пройшли такі країни: