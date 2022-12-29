Уставший, но не сломленный: фото Залужного в Раде произвело фурор и стало легендарным

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не особо отличается эмоциональностью, но его снимок, сделанный в Верховной Раде становится уже легендарным. Генерал присутствовал в зале, пока перед парламентариями выступал президент Владимир Зеленский.

Исторический снимок сделал фотограф Андрей Нестеренко и опубликовал его на своей Facebook-странице.

Фото Залужного в Раде

"ВР Украины - генерал Валерий Залужный", - лаконично подписал Нестеренко фото.

Валерий Залужный в Раде (фото: facebook.com/andrei.nesterenko)

В кадре мы можем увидеть Залужного, который откинулся на спинку стула и поднял голову вверх. В его взгляде чувствуется усталость, но в то же время и несломленность.

Украинцы отреагировали на снимок в комментариях и назвали его легендарным. Некоторые люди назвали это фото лучшим за 2022 год.