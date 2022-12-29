Уставший, но не сломленный: фото Залужного в Раде произвело фурор и стало легендарным
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не особо отличается эмоциональностью, но его снимок, сделанный в Верховной Раде становится уже легендарным. Генерал присутствовал в зале, пока перед парламентариями выступал президент Владимир Зеленский.
Исторический снимок сделал фотограф Андрей Нестеренко и опубликовал его на своей Facebook-странице.
Фото Залужного в Раде
"ВР Украины - генерал Валерий Залужный", - лаконично подписал Нестеренко фото.
Валерий Залужный в Раде (фото: facebook.com/andrei.nesterenko)
В кадре мы можем увидеть Залужного, который откинулся на спинку стула и поднял голову вверх. В его взгляде чувствуется усталость, но в то же время и несломленность.
Украинцы отреагировали на снимок в комментариях и назвали его легендарным. Некоторые люди назвали это фото лучшим за 2022 год.
- Це певно мить, коли людина сама з собою і весь світ має просто дати їй таку можливість.
- Крутий чоловік. Крута фотка.
- Шедевральна світлина, Андрію, дуже сильна!
- Дякую Вам за це історичне фото!
- Неймовірне фото ! Як і генерал!
- Це точно фото 2022 року! В ньому є все.
- Стомлений, але незломлений.
- Ці лінії, ці паралелі, вони ще більше підсилюють драматизм сюжету. Гарне фото.
Напомним, что ранее Залужный обратился к партнерам Украины и сказал, что цена мира очень высока.