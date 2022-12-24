Залужный обратился к партнерам Украины: цена мира чрезвычайно высока

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил партнеров с Рождеством и напомнил о цене мира, которую платит сейчас Украина.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил в своем видео-обращении.

"Сердечно поздравляю наших партнеров и всех, кто отмечает Рождество 25 декабря, с грядущими праздниками. Дорогие братья по оружию! Мы часто вспоминаем выражение: "в темные времена хорошо видны светлые люди". Благодарю вас за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне", - отметил Залужный.

Он также подчеркнул, что благодарит партнеров от имени украинских защитников, в чьих руках оружие стран Запада уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни.

"Цена мира очень высока. Вспомните об этом, глядя на небо и Рождественскую звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды. И поверьте, Господь там, рядом с ним. На стороне света и добра, правды и справедливости. Вместе победим!", - резюмировал главнокомандующий.