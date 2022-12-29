Втомлений, але не зломлений: фото Залужного у Раді визвало фурор та стало легендарним
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не особливо відрізняється емоційністю, але його знімок, зроблений у Верховній Раді, стає вже легендарним. Генерал був присутній у залі, доки перед парламентарями виступав президент Володимир Зеленський.
Історичний знімок зробив фотограф Андрій Нестеренко та опублікував його на своїй Facebook-сторінці.
Фото Залужного у Раді
"ВР України – генерал Валерій Залужний", – лаконічно підписав Нестеренко фото.
Валерій Залужний у Раді (фото: facebook.com/andrei.nesterenko)
У кадрі ми можемо побачити Залужного, який відкинувся на спинку стільця та підняв голову вгору. У його погляді відчувається втома, але водночас і незламність.
Українці відреагували на знімок у коментарях та назвали його легендарним. Деякі люди назвали це фото найкращим за 2022 рік.
- Це мить, коли людина сама з собою і весь світ має просто дати їй таку можливість.
- Крутий чоловік. Крута фотка.
- Шедевральна світлина, Андрію, дуже сильна!
- Дякую Вам за це історичне фото!
- Неймовірне фото! Як і генерал!
- Це точно фото 2022 року! У ньому є все.
- Втомлений, але незломлений.
- Ці лінії, ці паралелі, вони ще більше підсилюють драматизм сюжету. Гарне фото.
Нагадаємо, що раніше Залужний звернувся до партнерів України та сказав, що ціна миру дуже висока.