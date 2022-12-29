Втомлений, але не зломлений: фото Залужного у Раді визвало фурор та стало легендарним

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не особливо відрізняється емоційністю, але його знімок, зроблений у Верховній Раді, стає вже легендарним. Генерал був присутній у залі, доки перед парламентарями виступав президент Володимир Зеленський.

Історичний знімок зробив фотограф Андрій Нестеренко та опублікував його на своїй Facebook-сторінці.

Фото Залужного у Раді

"ВР України – генерал Валерій Залужний", – лаконічно підписав Нестеренко фото.

Валерій Залужний у Раді (фото: facebook.com/andrei.nesterenko)

У кадрі ми можемо побачити Залужного, який відкинувся на спинку стільця та підняв голову вгору. У його погляді відчувається втома, але водночас і незламність.

Українці відреагували на знімок у коментарях та назвали його легендарним. Деякі люди назвали це фото найкращим за 2022 рік.