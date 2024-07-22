6 вещей, которые никогда нельзя чистить отбеливателем и белизной

Белизна и другие средства для отбеливания поверхности являются достаточно мощными средствами для дезинфекции. Неудивительно, что эта жидкость часто становится частью рутинной уборки. Однако хотя избавиться от грязи и микробов крайне важно, белизна - не всегда оптимальный вариант для очистки поверхностей.

О том, какие вещи в доме не стоит чистить с отбеливающими средствами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living .

Цветные или окрашенные ткани

Если вы когда-нибудь случайно разливали отбеливатель на футболку с принтом или на другую цветную одежду, вы знаете, что отбеливатель "вытравливает" цвет вещей.

Поэтому не следует использовать отбеливатель на цветных вещах - одежде и обивке - и на любых поверхностях, подверженных обесцвечиванию и повреждению.

Места, где играют дети и домашние животные

Чистое жилище - это важно, но не менее важно, чтобы оно было безопасным. Средства для отбеливания - достаточно сильные химические вещества, поэтому важно использовать его в местах, где дети и пушистые друзья не прикоснутся к жидкости или не вдыхают испарения.

Ведь токсические пары могут вызывать респираторные заболевания и раздражение кожи.

Кроме этого, дети и домашние животные с высокой вероятностью могут случайно проглотить отбеливатель - даже касаясь игрушек или других мест, где использовался отбеливатель, а затем протягивая руки ко рту.

Швы между плиткой

Если вы заметили плесень на швах в душевой кабине или ванне, лучше не пытаться решить проблему с помощью обычного отбеливателя.

Хотя отбеливатель может осветить участок и уничтожить плесень на поверхности, если он не предназначен для плитки, может повредить материал.

Альтернативой отбеливающим средствам является белый уксус, который, по словам экспертов по уборке, может убить около 82% плесени и может проникать в пористые поверхности, уничтожая плесень окончательно.

Для этого рекомендуют перелить белый уксус в бутылку с пульверизатором, тщательно опрыскать поверхность и оставить средство на час. Затем следует протереть поверхность тряпкой с теплой водой.

Также можно использовать пасту из уксуса и пищевой соды или специальные средства для плитки, которые убирают плесень.

Дерево

Отбеливатель просто не сочетается с древесиной - может привести к изменению цвета и ослабить древесные волокна.

Поэтому следует избегать использования этого агрессивного химического вещества на любой деревянной поверхности - будь то разделочные доски или деревянный пол.

Также если вы используете отбеливатель на любом типе древесины, его практически невозможно удалить - пористая природа древесины только поглощает отбеливатель.

Кроме того, что со временем поверхность будет разрушаться, это еще и небезопасно для рук, ног или пушистых лап вашего любимца. Безопаснее использовать мягкое средство для очистки, специально разработанное для дерева.

К тому же обязательно хорошо выжимайте тряпку для чистки во избежание повреждения водой.

Нержавеющая сталь и другие металлы

Лучше не использовать концентрированный отбеливатель для дезинфекции вещей из нержавеющей стали - это сильное химическое вещество может окислять и разъедать металлы, вызывая ржавчину на поверхностях.

Вместо этого рекомендуют выбирать мягкое моющее средство и теплую воду, не используя металлические щеточки - чтобы не поцарапать поверхность.

Чтобы предотвратить царапины и улучшить блеск, также советуют всегда чистить материал в направлении волокон.

Поверхности из натурального камня

Каменные поверхности - включая мрамор, гранит и кварц, являются пористыми, и отбеливатель может нанести вред этим прекрасным материалам.

Агрессивное средство может разрушить верхний слой камня, а также сделать поверхность тусклой или даже изменить цвет материала.

Вместо этого советуют протирать поверхность из натурального камня раствором воды с небольшим количеством моющего средства. Следует отдавать предпочтение средствам без ароматизаторов на основе масел - иначе есть риск, что после уборки останутся пятна.

Впрочем, интенсивность действия средства зависит от его концентрации. Есть уже готовые растворы для дезинфекции разных поверхностей - которые нужно использовать только по аннотации, по указаниям смывая водой после внедрения.