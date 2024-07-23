4 простых способа дезодорировать ковер для аромата свежести

Из-за того, что по ковру ходят каждый день - а иногда еще и разливают кофе или вино - в волокнах ковров "укореняются" неприятные запахи. Впрочем, быстро дезодорировать ковер можно некоторыми продуктами с кухни.

О методах, которые помогут убрать неприятный запах ковра, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Дезодорировать ковер с помощью пищевой соды

Пищевая сода является мощным поглотителем запахов, что, по словам экспертов по клинингу, делает ее отличным выбором для дезодорирования ковров.

Для применения этого метода нужно просеять пищевую соду через сито для муки, чтобы предотвратить образование комков. После этого равномерно рассыпьте соду по ковру, втирая ее руками в ворс.

Для того чтобы сода впитала все ароматы, ее нужно оставить на несколько часов или на ночь. После этого тщательно пропылесосьте ковер, чтобы удалить все крошки соды.

Дезодорировать ковер с помощью уксуса

Уксус считается отличным вариантом для удаления запаха плесени из ковров. К тому же он может убивать бактерии и нейтрализовать запахи.

Для того чтобы убрать запах с ковра уксусом, нужно смешать 1 часть уксуса и 2 части теплой воды в пульверизаторе. Опрыскайте неприятно пахнущие участки, но будьте осторожны, чтобы не перенасытить ковер.

Подождите 15-20 минут, чтобы уксус подействовал и испарился. Если нужно, промокните излишки полотенцем. После высыхания запах уксуса исчезнет вместе с неприятным запахом.

Дезодорировать ковер с помощью лимона

Еще один эффективный способ дезодорировать ковер - это лимон. Аромат цитрусовых поможет нейтрализовать неприятные запахи.

Сначала необходимо пропылесосить сухой ковер, чтобы удалить грязь или мусор. Затем выжмите сок из нескольких лимонов в бутылку с распылителем и разбавьте его водой.

Слегка распылите лимонный раствор на ковер, однако не переувлажняйте волокна. Дайте средству полностью высохнуть на воздухе. После этого пропылесосьте ковер, чтобы поднять волокна.

Дезодорировать ковер с помощью водки

Алкоголь без ароматизаторов отлично нейтрализует запахи благодаря своей способности убивать бактерии.

Для дезодорирования ковра этим методом водку без запаха (или медицинский спирт) следует перелить в бутылку с пульверизатором. Не перенасыщая жидкостью ворс, опрыскивайте ковер.

Спирт нужно оставить на 15-20 минут - с высыханием жидкости неприятный запах ковра исчезнет.