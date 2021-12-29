"Все життя розплачуюся за гріхи батька": син Пабло Ескобара розповів про непросте життя

Син найвідомішого злочинця та наркобарона Пабло Ескобара Себастьян Маррокін розповів про непросте життя і про те, що він постійно розплачується за гріхи свого батька.

Про це він заявив в інтерв'ю Раміні Есхакзай на YouTube-каналі " Ходять чутки ".

Себастьян підкреслив, що через свого батька він постійно відчуває тиск суспільства, особливо людей, які працюють у сфері юстиції. Вони вірять в те, що він повинен платити за вчинки, які здійснював його батько Пабло Ескобар.

"За законом батьки несуть відповідальність за своїх дітей, їх гріхи або злочини. Подивіться на останню перестрілку в Америці. Батька звинувачують у тому, що він дав вогнепальну зброю своєму синові, а не навпаки. Але в моєму випадку я прочитав кілька звинувачень на свою адресу" - заявив Себастьян.

Він підкреслив, що батько помер більше 25 років тому, і нічого спільного у його батька з його діяльністю немає.

"Я архітектор, письменник, спікер, промисловий дизайнер і продюсер. Мій батько нічого спільного з цим не має. Вони звинувачують мене в тому, що я син свого батька. Я не можу це змінити. Якщо це вважається злочином, тоді я буду злочинцем до кінця мого життя", - додав він.

Себастьян вважає, що його не можна вважати винним і покладати на нього відповідальність за вчинки його Батька. При цьому він підкреслив, що за фактом стикається зі звинуваченнями на свою адресу кожен день.

Зазначимо, що Пабло Ескобара називають "Королем кокаїну", оскільки він був лідером Медельїнського картелю, який контролював до кінця 1980 року 80% світового ринку кокаїну. До початку 90-х років Ескобар очолював список найбільш розшукуваних наркоторговців США.

Його статки оцінювались приблизно в 30 млрд доларів. У Ескобара залишився син Себастьян Маррокін (Хуан Пабло Ескобар) та донька Мануела.

Себастьян Маррокін розповів про тиск через батька (відео: YouTube)