"Всю жизнь расплачиваюсь за грехи отца": сын Пабло Эскобара рассказал о непростой жизни

Сын самого известного преступника и наркобарона Пабло Эскобара Себастьян Маррокин рассказал о непростой жизни и о том, что он все время расплачивается за грехи своего отца.

Об этом он заявил в интервью Рамине Эсхакзай на YouTube-канале " Ходят слухи ".

Себастьян подчеркнул, что из-за своего отца он постоянно чувствует давление общества, особенно людей, которые работают в сфере юстиции. Они верят в то, что он должен платить за поступки, которые совершал его отец Пабло Эскобар.

"По закону отцы несут ответственность за своих детей, их грехи или преступления. Посмотрите на последнюю перестрелку в Америке. Отца обвиняют в том, что он дал огнестрельное оружие своему сыну, а не наоборот. Но в моем случае я прочитал несколько обвинений в свой адрес" - заявил Себастьян.

Он подчеркнул, что отец скончался более 25 лет назад, и ничего общего у его отца с его деятельностью нет.

"Я архитектор, писатель, спикер, промышленный дизайнер и продюсер. Мой отец ничего общего с этим не имеет. Они обвиняют меня в том, что я сын своего отца. Я не могу это изменить. Если это считается преступлением, тогда я буду преступником до конца моей жизни", - добавил он.

Себастьян считает, что его нельзя считать виновным и возлагать на него ответственность за поступки его отца. При этом он подчеркнул, что по факту сталкивается с обвинениями в свой адрес каждый день.

Отметим, что Пабло Эскобара называют "Королем кокаина", поскольку он был лидером Медельинского картеля, который контролировал к концу 1980 года 80% мирового рынка кокаина. К началу 90-х годов Эскобар возглавлял список самых разыскиваемых наркоторговцев США.

Его состояние оценивали примерно в 30 млрд долларов. У Эскобара остался сын Себастьян Маррокин (Хуан Пабло Эскобар), и дочь Мануэла.

Себастьян Маррокин рассказал о давлении из-за отца (видео: YouTube)