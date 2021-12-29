Киян попередили про шахрая з синьою валізою: де він промишляє

Жителів Києва попередили про шахрая, який розповідає, що став жертвою пограбування, і просить гроші на квиток додому. Цей молодий чоловік з синьою валізою був помічений на різних вулицях міста.

Про ситуацію розповів житель столиці, який не пройшов повз хлопця в біді та повірив йому, купивши молодій людині квиток за 650 гривень. А коли зрозумів, що його просто обдурили - шахрай нікуди не поїхав, а просто перебазувався на інші локації - виклав історію в пабліку Солом'янського району, щоб і інші небайдужі не повелися на "розвод".

"Сьогодні стояв на світлофорі біля Солом'янського ринку і бачу, як молодий хлопець з валізою в чистих речах сидить і просить гроші на щось. Припаркувався, підійшов до нього, побачив, що він просить 600 грн на квиток додому", - пише Сергій Нікітін.

На питання, що сталося, молодий чоловік розповів історію про те, що з грошима на житло приїхав до Києва шукати роботу, і в залі очікування довелося залишатися до ранку, а поки чекав, у нього вкрали рюкзак, де були заховані гроші. І тепер хоча б додому повернутися...

Киян попередили про шахрая, який збирає гроші "на квиток додому" (фото: facebook.com/groups/lossolomas)

"Я йому запропонував - якщо ти не обманюєш, то сідай в авто і поїхали на вокзал, куплю тобі квиток без проблем. Він погодився, сказав, що треба на автовокзал і квиток потрібно в Курахове (Донецька обл.) І дійсно вартість квитка була 650 грн, тому сподіваюся, що це все ж не лохотрон, а навіть якщо й обдурив - я вчинив так, як вважаю за потрібне, а йому з цим жити", - йдеться в публікації.

При цьому Нікітін пізніше додав, що молодий чоловік, на жаль, виявився шахраєм, і був помічений потім у переході на Лебедєва-Кумача (тепер - вулиця Миколи Голеного).

Також в мережі опублікували фото хлопця, який використовує поширену схему розводу - "приїхав до Києва, гроші вкрали, допоможіть повернутися додому" - на цій новій локації...

Хлопець у Києві просить дати гроші на квиток додому в Курахове, потім знову і ще, але в інших локаціях (фото: facebook.com/groups/lossolomas)

...а потім - на Відрадному проспекті біля вулиці Героїв Севастополя.

Жителів Києва попередили про шахрая, який збирає гроші "на квиток додому" (фото: facebook.com/groups/lossolomas)