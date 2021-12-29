У Києві співробітники ритуального бюро вимагали з жінки гроші за померлого

У Києві ритуальне бюро цинічно вимагало з жінки гроші, у якої помер батько. Співробітники погрожували повернути тіло в морг прямо з кладовища.

Деталі скандалу

У киянки Олександри помер батько. Санітари порадили жінці ритуальне бюро, яке займається похованням "під ключ". Сім'я заплатила 21 тисячу гривень, але чека так і не отримала. З цього моменту почалися неприємності.

"Ми сплатили без чека 21 тисячу гривень. В результаті за транспорт ми платили готівкою особисто водієві. Ми платили готівкою копачам, що також було сказано, що буде все включено. Нас потім шантажували і вимагали. Невідомо, скільки коштів ще хотіли накрутити, щоб віддати його тіло", - розповіла Олександра.

Вона згадує, що отримала на телефон повідомлення: "Я повертаю померлого в морг". Його прислала працівниця ритуального бюро, коли на цвинтар чекали тіло для похорону.

Поліція допомогла

Коли Олександра з чоловіком зрозуміла, що мають справу з шахраями, вони подзвонили в поліцію. Після втручання правоохоронців тіло доставили на цвинтар. Свідоцтво про поховання сім'я досі не отримала, а співробітниця бюро пропала. У конторі сказали, що вона взагалі тут не працювала і ніхто нічого не може зробити.

Як не потрапити на шахраїв

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