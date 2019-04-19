Було всяке: дружина Зеленського розповіла про сварки з чоловіком

Володимир Зеленський і дружина Олена (twitter.com/ridus)

Дружина Зеленського зізналася, що їй неприємно, коли він цілується з іншими жінками

Дружина кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олена Зеленська зізналася, що вони з чоловіком вже багато років притираються один до одного і навіть сваряться. Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання "Сегодня".

Олена Зеленська повідомила, що в її сімейному житті з Володимиром Зеленським бувало всяке і чоловік може промовчати або не відреагувати на якісь її слова, якщо вона перегнула палицю. Всі конфлікти вони намагаються вирішувати розмовами і з роками навчилися відчувати, коли не варто продовжувати розмови.

"Ми обидва швидко відхідливі. Якщо ввечері посварилися, то вранці вже розмовляємо. Звичайно, як і в кожній родині, у нас трапляються якісь сварки, але ми завжди намагаємося розмовляти. З роками ти розумієш, що навіть дрібні недомовки потім можуть призвести до великої проблеми. Тому ми намагаємося все вирішувати на березі. Ми вже багато років притираємося один до одного і вже досягли в цьому успіху. Ми відчуваємо, коли взагалі не варто нічого говорити і краще просто помовчати. Він навіть частіше мене може промовчати і не відреагувати на якісь мої приколи. Тому в основному він терпить. І якщо він вже починає відповідати значить, я вже перегнула палицю. А так я можу, звичайно, образитися, якщо він у від'їзді, а я не можу йому додзвонитися добу. Можу висловити претензію, але не більше цього. Слава богу, ми пройшли цей етап. Хоча було всяке", - розповіла Зеленська.

Володимир Зеленський може промовчати в сварці з дружиною (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також дружина кандидата в президенти висловилася і про ревнощі, так як її чоловік часто знімається в фільмах з різними партнерками.

"Ревнощі зараз на паузі. Ревнощі ж виникає тоді, коли ти бачиш, як твоя близька людина може відповісти симпатією комусь чи звертає увагу на когось. А коли приводів в принципі немає, то і ревнощі відходять на другий план. Тим більше, що ми працюємо разом, і я завжди знаю, де він і чим займається. І якщо він говорить, що на нараді, він дійсно на ній, і не бреше. У цьому випадку важлива довіра. Звичайно, у жінок фантазія безмежна, і вигадати собі можна що завгодно. Але я цим не займаюся. Тому ми і не ховаємо один від одного телефони", - пояснила Зеленська і додала, що на початку відносин питання з ревнощами було більш гострим.

"Але на початку відносин, звичайно, були різні моменти. Володимир якось зізнавався, що ревнував мене до когось. І розповів він про це тільки через п'ять років, як це сталося. А тоді взагалі жодного виду не подав. У цьому плані він страшно потайний, вважає нижче своєї гідності показати, що він може ревнувати. Я його потім питала, чому він відразу не розповів, адже мені було б навіть приємно", - зізналася дружина Зеленського.

Олена Зеленська зізналася, що їй неприємно, коли чоловік цілується на зйомках з іншими (facebook.com/Олена Зеленська)

Вона зазначила, що, коли вперше побачила, як Володимир Зеленський цілується на знімальному майданчику з іншою жінкою, їй стало неприємно.

"Перший раз я побачила це вживу, причому випадково. Знімали фінальну сцену фільму "Любов у великому місті", я приїхала на знімальний майданчик, щоб разом пообідати і що обговорити. А тут так співпало. По правді, здалеку це виглядало не дуже приємно, мені навіть стало трохи не по собі. Але коли Володимир вийшов з кадру, все встало на свої місця. Адже нічого інтимного в цьому процесі немає. І коли я бачу подібні сцени з ним на екрані, реагую спокійно. Більше переживає він. В такі моменти близькості намагається навіть вийти з залу, причому під різними приводами. Звичайно, якась незручність є", - додала Олена Зеленська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Зеленська розповіла, як її чоловік готується до дебатів з Петром Порошенком.

А також розповідали про те, що Зеленський шокував мережу заявою про те, що не буде брати участь у дебатах.