Эти 5 неочевидных ошибок испортят коробку передач вашего авто

Очевидно, что только благодаря правильной эксплуатации авто лучше служит и не нужно значительно тратиться на ремонт. Однако есть неочевидные ошибки, которые быстро испортят коробку передач машины.

Об этом эксперты рассказали в статье на Sante Plus.

Держите руку на рычаге коробки передач

К сожалению, многие водители так поступают. Когда мы держим руку на рычаге КПП, мы оказываем на него давление, которое передается на вилку в коробке. В результате коробка скорее испортится и придется тратить много денег на ремонт.

При остановке не отпускаете сцепление

Многие водители совершают эту ошибку. Когда они останавливаются на красный свет, сцепление не отпускают. Такая ошибка изнашивает выжимной подшипник, подвергающийся ненужному давлению.

Поэтому в следующий раз, когда вам нужно будет остановиться, просто переключитесь на нейтральную передачу и отпустите сцепление.

Не полностью отпускаете сцепление

Такая езда - абсолютно ненужная нагрузка на сцепление. В таком случае изнашиваются синхронизаторы, поршень главного цилиндра и вообще механизм сцепления. Ну и, конечно, потом придется делать дорогой ремонт.

Включаете неверную передачу

Когда мы едем на высокой скорости, выжимаем педаль газа до конца. К сожалению, неправильная передача приводит к происходящему ускоренному износу сцепления.

Все время держите ногу на сцеплении