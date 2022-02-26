ЗСУ показали розвалену техніку загарбників (відео)

Український воїн показав трофейну бронетехніку російських військових, які вторглися в нашу країну.
Відео опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗС України.
На відео чітко видно, як що російська техніка найгірша. Під дописом пишуть, це для того, "щоб не було ілюзій про "найпотужнішу армію".
"Коротше, російська х**ня гірша, ніж у нас, пацани. Механи, дивіться і плачте. І це найсильніша армія у світі. Тут всьому кінець",- сказав військовий після огляду техніки окупантів.
Раніше ми повідомляли, що під Харковом люди знешкодили ворожий БТР коктейлями "Молотова".
Також ми писали, що у Бахмачі люди кидаються під ворожі танки. Також опублікували відео з місця події.