ЗСУ показали розвалену техніку загарбників (відео)

На відео чітко видно, як що російська техніка найгірша. Під дописом пишуть, це для того, "щоб не було ілюзій про "найпотужнішу армію".

"Коротше, російська х**ня гірша, ніж у нас, пацани. Механи, дивіться і плачте. І це найсильніша армія у світі. Тут всьому кінець",- сказав військовий після огляду техніки окупантів.